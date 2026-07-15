Javier, electricista de Córdoba: "Me llama un cliente al que se le fue la luz cinco veces el domingo y descubrí esto en su factura"
Un electricista de TikTok desvela que la diferencia de potencia entre horarios, unida a un nuevo contador, causaba los apagones al usar el aire acondicionado
"Me llama una persona que dice que el domingo se le fue la luz por lo menos cinco veces", cuenta Javier, electricista profesional de Córdoba conocido en TikTok por su cuenta @elapagon, donde resuelve dudas sobre consumo eléctrico. La clienta, explica, asociaba los apagones al uso del aire acondicionado. El aviso, en apariencia, no tenía nada de extraordinario.
Al desplazarse hasta la vivienda, Javier realizó las mediciones oportunas y comprobó algo que descartaba la hipótesis inicial: al poner en marcha el aparato, "la potencia consumida no supera la potencia contratada supuestamente", declaró. Sin ninguna anomalía visible, decidió pedir un dato más: la última factura de la luz del cliente. Fue ahí donde apareció el detalle que resolvía el misterio.
Doble potencia contratada, la causa de los cortes
El documento reveló que la clienta tenía contratada una potencia diferente para cada periodo horario. "Resulta que esta persona tiene contratada distinta potencia para un horario que otro", señaló Javier. En concreto, la potencia del horario valle (noches y fines de semana) era 1.000 vatios inferior a la del horario punta, un desajuste que provocaba los cortes cada vez que se conectaban aparatos de alto consumo.
Desde la reforma de la tarifa eléctrica de 2021, tener dos potencias contratadas es habitual. El problema, según explicó el propio Javier en su vídeo de TikTok, es que "los fines de semana y festivos nacionales se aplica el horario Valle las 24 horas del día". Al disponer de menos potencia en ese tramo y encender el aire acondicionado, el Interruptor de Control de Potencia (ICP) del contador digital salta y corta el suministro.
Un contador nuevo instalado en mayo, clave del problema
Quedaba por resolver por qué los cortes habían empezado precisamente en mayo, si el contrato de la clienta no se había modificado en años. Javier encontró la respuesta con una simple pregunta: "¿Le han sustituido su contador eléctrico hace poco?". La clienta respondió con un "sí rotundo", confirmando que el cambio se había producido justo un mes antes, coincidiendo con el inicio de los apagones.
Los nuevos contadores digitales funcionan como un ICP mucho más preciso que los antiguos: si se supera la potencia contratada, aunque sea mínimamente, cortan el suministro de forma automática para proteger la instalación. Este mecanismo se vuelve especialmente sensible en verano, cuando aparatos como el aire acondicionado disparan el consumo.
Cómo evitar cortes de luz por potencia insuficiente
Para prevenir este tipo de incidencias, conviene revisar la potencia contratada en ambos periodos, punta y valle. Es habitual que los usuarios reduzcan la potencia de uno de los tramos para ahorrar en la parte fija de la factura, sin tener en cuenta los picos reales de consumo. La propia factura eléctrica suele incluir el dato de la "potencia máxima demandada" durante el último año, una referencia útil para saber si la potencia contratada resulta suficiente.
Cuando los cortes se repiten, la solución pasa por contactar con la compañía comercializadora y solicitar un aumento de potencia en el tramo horario conflictivo. El mantenimiento de los equipos también resulta determinante: en verano pueden obstruirse los motores de ventiladores y aires acondicionados, lo que provoca sobrecalentamientos y averías. Todo sea por sobrevivir al calor en Córdoba.
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