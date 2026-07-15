¿Gatos con correa como los perros? Un estudio de Córdoba pide endurecer las restricciones

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), con sede en Córdoba, cuestiona las diferencias legales existentes entre perros y gatos y plantea endurecer las restricciones que afectan a los felinos que deambulan libremente por los espacios urbanos.

El trabajo, publicado en la revista científica European Journal of Wildlife Research, sostiene que permitir que los gatos circulen sin supervisión, “como ocurre en la gestión tolerada de determinadas colonias felinas”, podría entrar en contradicción con las normas internacionales destinadas a proteger la biodiversidad.

Los investigadores consideran que existen “tantas razones para pasear a los gatos con correa”, o mantenerlos bajo supervisión en espacios cerrados, como para obligar a los propietarios de perros a controlar los movimientos de sus animales.

Los científicos proponen un trato legal más homogéneo

El análisis está liderado por el investigador del IESA-CSIC Carlos Javier Durá y cuenta con la participación de especialistas de la Universidad de Tilburg, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, además de investigadores independientes.

Sus autores defienden un trato legal más homogéneo para perros y gatos en lo relativo a su libertad de movimiento. Para ello, plantean reforzar las normas aplicables a los gatos domésticos y tomar como referencia el modelo implantado en Canberra, Australia.

Gato de una colonia felina / CÓRDOBA

La propuesta pasa por trasladar gradualmente a los gatos que viven y se desplazan libremente, incluidas las colonias felinas, a santuarios, recintos exteriores acondicionados —conocidos como catios— o instalaciones comunitarias y particulares.

Además, los investigadores señalan que cualquier gato nuevo debería permanecer desde el principio dentro de una vivienda, con la posibilidad de disponer de un recinto exterior controlado o realizar paseos con correa.

La diferencia entre perros y gatos que cuestiona el estudio

El artículo analiza una situación que sus autores consideran históricamente desigual: mientras que resulta difícil imaginar a un perro deambulando solo durante la noche por una ciudad, esta circunstancia se tolera con mayor frecuencia en el caso de los gatos.

El estudio sostiene que los propietarios de perros tienen más probabilidades de ser sancionados por permitir que sus animales circulen libremente y puedan afectar a la fauna silvestre. Sin embargo, esa misma conducta suele recibir un tratamiento más permisivo cuando se trata de un gato.

Desde la perspectiva de la conservación, los investigadores creen que los felinos deberían estar sometidos, como mínimo, a las mismas restricciones que los perros.

Perro con correa / CÓRDOBA

Más de 60 especies extinguidas atribuidas a los gatos

Una de las principales razones expuestas por el estudio es el impacto de los gatos domésticos sobre la fauna y los ecosistemas. Según los datos recopilados por los autores, a los gatos se les atribuye la extinción de más de 60 especies, mientras que a los perros se les relaciona con la desaparición de al menos diez.

Los investigadores afirman que los efectos adversos de los gatos sobre la biodiversidad son “significativamente mayores” que los provocados por los perros. Por esta razón, concluyen que deberían ser considerados especies exóticas y también invasoras, debido a su impacto sobre otras especies.

Esta consideración podría acarrear importantes consecuencias legales en materia de gestión, control y protección de la biodiversidad.

Posible conflicto con la normativa europea

El artículo también examina la legislación internacional y las normas vigentes en la Unión Europea sobre la gestión de perros y gatos.

Según los investigadores, la tolerancia hacia los gatos que circulan libremente resulta difícil de conciliar con la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030 y con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza.

Ambas disposiciones buscan reforzar la recuperación de los ecosistemas, mejorar la conservación de las especies y aumentar el cumplimiento efectivo de la legislación medioambiental europea.