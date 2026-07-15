Córdoba vuelve a activar el modo horno: máximas de hasta 40 grados y avisos de la Aemet a la espera de la tercera ola de calor

La estabilidad atmosférica y el calor intenso vuelven a dominar el tiempo en Córdoba, que reactiva el modo horno a partir de este miércoles en una escala térmica que podría culminar en la tercera ola de calor de la temporada, si bien la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aún no ha confirmado este episodio. No obstante, las máximas de 40 grados en las próximas tres jornadas, con aviso amarillo incluido, sumado a unos termómetros que alcanzarán los 43 grados este sábado y domingo, contribuyen a apuntar que la nueva ola de calor ya está aquí.

Para este miércoles 15 de julio, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos del suroeste.

Las fuentes de Córdoba, aliadas contra el calor / Manuel Murillo

La jornada comenzará con valores relativamente suaves para mediados de julio, con una mínima prevista de 17 grados, pero el ascenso térmico será rápido durante la mañana, rozando los 37 grados a mediodía y los 40 °C a media tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 40º, en Lucena entre 19º y 36º, en Pozoblanco entre 17º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 36º.

El jueves llegan las noches cálidas a Córdoba

La situación meteorológica apenas cambiará el jueves 16 de julio, en el que solo destaca el ascenso de las mínimas que contribuirán a unas noches más cálidas que tornarán en tropicales a medida que avance la semana. Así, la temperatura máxima descenderá muy ligeramente hasta los 39 grados, pero la mínima subirá hasta los 20, lo que anticipa una noche más cálida y con menor capacidad de refrescar viviendas y espacios urbanos.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 22º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 36º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Aemet activa el aviso amarillo para tres días (de momento)

El ascenso térmico ha llevado a la Aemet a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa para las jornadas del miércoles, jueves y viernes. La alerta se mantendrá desde las 13.00 a las 21.00 horas.

Es probable que el aviso meteorológico se eleve a naranja para las jornadas del sábado y el domingo, en las que se esperan máximas de 43 de grados, y mínima de 21 y 23 grados, respectivamente.