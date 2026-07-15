Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS) de Córdoba intervino este martes en un accidente ocurrido en un parque infantil de bolas de la capital, donde una menor sufrió una caída en el interior de una de las atracciones.

Según informan fuentes del SPEIS, los hechos ocurrieron en un centro de ocio infantil ubicado en la avenida Profesor Arnold J. Toynbee, adonde acudieron a las 19.38 horas de la tarde del martes 14 de julio. Al llegar al establecimiento, los efectivos comprobaron que la menor se encontraba en una piscina de bolas y presentaba fuertes dolores tras sufrir una caída. Ante la sospecha de que pudiera tener una fractura de cadera, los bomberos utilizaron un colchón de vacío para inmovilizarla y procedieron a evacuarla a través de un tobogán.

Hasta el lugar también se desplazaron los servicios sanitarios del 061, que atendieron y estabilizaron a la pequeña antes de trasladarla a un centro hospitalario para someterla a una evaluación médica. La intervención de los servicios de emergencia finalizó a las 20.55 horas.