Investigación
El Caizem se presenta tras un año de actividad y aspira a ser referente en zoonosis y enfermedades emergentes
La infraestructura se abre a la incorporación de equipos multidisciplinares con el objetivo de reforzar la investigación, la formación y el asesoramiento científico a las administraciones
El Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) se ha presentado este miércoles ante la comunidad científica tras un año desde su puesta en marcha, una etapa en la que ya ha colaborado con las administraciones en el seguimiento del Virus del Nilo Occidental. El centro abre ahora el proceso de incorporación de equipos de investigación con el objetivo de consolidarse como referente en el estudio de las enfermedades de origen animal y en el asesoramiento científico para la toma de decisiones.
Un centro ya en funcionamiento
Así lo ha explicado este miércoles la directora del centro, María Ángeles Risalde, durante un acto celebrado en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. La responsable del Caizem ha destacado que el centro ya cuenta con una estructura de gestión "completamente organizada" y que inicia ahora el proceso de adscripción de equipos de investigación para conformar un proyecto multidisciplinar capaz de ofrecer "una mejor respuesta a la sociedad".
Antes de su intervención, la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, ha destacado la importancia del Caizem dentro del plan estratégico de la institución. Polo ha explicado que el objetivo de la presentación era dar a conocer a la comunidad científica una infraestructura que durante su primer año de funcionamiento ya ha colaborado con las instituciones en el seguimiento y la toma de decisiones relacionadas con la crisis del Virus del Nilo Occidental, tanto el año pasado como en el actual.
La vicerrectora también ha reivindicado el enfoque One Health, que parte de la premisa de que la salud humana y la salud animal están estrechamente relacionadas. Como ejemplo, ha recordado que la pandemia de covid-19 puso de manifiesto el impacto que las enfermedades de origen animal pueden tener sobre la población.
Equipos multidisciplinares
Risalde ha agradecido el respaldo de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Córdoba al proyecto y ha resumido la misión del Caizem en tres grandes objetivos: investigar, formar profesionales y transferir conocimiento. En este sentido, ha defendido la importancia de que los resultados científicos sirvan para respaldar las decisiones de las administraciones y lleguen también a la ciudadanía. "De nada sirve nuestro trabajo si no llega a los ciudadanos", ha subrayado.
Respecto a la composición del centro, la directora ha explicado que la previsión es reunir una veintena de equipos multidisciplinares integrados por alrededor de 150 profesionales, aunque ha precisado que la cifra es todavía orientativa, ya que no se ha fijado un límite de plazas. Además de sanitarios y biotecnólogos, el Caizem aspira a incorporar perfiles como matemáticos, estadísticos, expertos en gestión del territorio o psicólogos para abordar las enfermedades emergentes desde una perspectiva integral.
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