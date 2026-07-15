La app 'Mira por Córdoba' recibe más de 16.000 avisos por averías e incidencias en 2026: alumbrado y parques, principales quejas

La aplicación municipal Mira por Córdoba ha registrado más de 16.000 avisos por averías, desperfectos y problemas en la vía pública durante el primer semestre de 2026. La mayoría de las incidencias comunicadas están relacionadas con el alumbrado, los parques y jardines, las aceras y los baches, y en general todas las delegaciones municipales incluida Sadeco.

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha presentado este miércoles el balance de funcionamiento de esta herramienta, que permite a los ciudadanos informar sobre daños en la vía pública y el mobiliario urbano, así como trasladar incidencias que dependen de otros organismos municipales, empresas de servicios o administraciones públicas.

La aplicación cuenta actualmente con 2.359 usuarios registrados. Según los datos municipales, alrededor de 70 personas la utilizan de manera habitual para comunicar problemas y se contabilizan unos 822 usuarios activos al mes.

Más de 16.000 incidencias comunicadas en Córdoba

Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026 se han registrado a través de Mira por Córdoba un total de 16.485 incidencias, según el balance ofrecido por el Ayuntamiento.

La mayor parte de los avisos corresponden a la Delegación de Infraestructuras. El resto se deriva a otros organismos y administraciones, como Sadeco, empresas suministradoras como Endesa, el área municipal de Movilidad o los servicios de Inclusión y Accesibilidad.

Ruiz Madruga ha defendido que la aplicación se ha convertido en una herramienta para gestionar no solo los problemas que dependen de Infraestructuras, sino también numerosas incidencias que se producen en la ciudad.

El alumbrado, principal motivo de los avisos

Los problemas relacionados con el alumbrado exterior y la iluminación de las calles constituyen la categoría con más comunicaciones, con un total de 4.666 incidencias.

A continuación se sitúan los avisos relacionados con parques y jardines, con 2.953; la vía pública, incluidos problemas en aceras y baches, con 2.214; y los edificios municipales y colegios, con 1.768 incidencias relacionadas con trabajos de albañilería, herrería, carpintería o reparación de persianas.

También se han registrado 971 avisos sobre instalaciones especiales, como calderas y equipos de climatización; 460 relacionados con trabajos de montaje; y 307 sobre los vehículos del parque móvil municipal.

El delegado deI nfraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga. / RAFAEL MELLADO

Infraestructuras resuelve el 84% de las incidencias

La Delegación de Infraestructuras ha resuelto 11.861 de las incidencias que le han sido asignadas, lo que representa aproximadamente el 84% del total gestionado por este departamento.

El concejal ha matizado que durante el periodo analizado también se han cerrado avisos presentados en meses anteriores. Si se tiene en cuenta el histórico completo de la aplicación, el porcentaje de resolución alcanzaría el 93%, según los datos municipales.

Entre las incidencias que actualmente permanecen en curso o están planificadas destacan 483 relacionadas con el alumbrado exterior, 138 con la iluminación de edificios municipales, 75 con desperfectos en la vía pública y 477 con parques y jardines.

El Ayuntamiento prepara una renovación de 'Mira por Córdoba'

Aunque la aplicación sufrió distintos problemas de funcionamiento durante su puesta en marcha, Ruiz Madruga ha asegurado que el Ayuntamiento está satisfecho con los resultados obtenidos.

El responsable de Infraestructuras ha señalado que los avisos se están resolviendo en unos plazos adecuados, aunque ha reconocido que todavía existen aspectos que deben mejorarse.

Entre las novedades previstas se encuentra un cambio de imagen y de funcionamiento para hacer la aplicación más intuitiva. También está prevista su conexión con el futuro gestor integral de la Delegación de Infraestructuras, cuya adjudicación se producirá próximamente.

Esta integración permitirá seguir cada aviso desde el momento en el que se comunica hasta su resolución definitiva.

Además, Sadeco ya se ha incorporado a Mira por Córdoba, ya que el Ayuntamiento prevé cerrar la aplicación Córdoba Cero y concentrar en una única herramienta la comunicación de incidencias relacionadas con la limpieza y los residuos.