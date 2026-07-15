Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, a la finalCelebración en CórdobaGalería de la celebraciónArquitectos CórdobaLiga HypermotionMezquita-CatedralCórdoba CFSadecoDavid SánchezCorredor castreñoPremios extraordinariosGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El aparcamiento de Puerta Córdoba se construirá sobre una antigua vaguada usada como vertedero en el siglo XIX

La Gerencia de Urbanismo ha elegido en Vallellano una zona con menor probabilidad de hallazgos arqueológicos para el futuro parking, tras la experiencia arqueológica con aparcamientos como el de la Victoria y la avenida del Aeropuerto

Obras para la construcción del aparcamiento en la avenida de la Victoria en 2005.

Obras para la construcción del aparcamiento en la avenida de la Victoria en 2005. / SÁNCHEZ MORENO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El aparcamiento de Puerta Córdoba, que el Ayuntamiento de Córdoba quiere construir en la confluencia de las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto, se asentará sobre una vaguada que terminó utilizándose como vertedero en el siglo XIX.

Sondeos para conocer el riesgo arqueológico

El jefe de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Juan Murillo, ha explicado este miércoles que los trabajos arqueológicos que comienzan ahora dan continuidad a una campaña previa de sondeos geotécnicos que permitió determinar la potencia estratigráfica de los rellenos antrópicos de la zona, es decir, el espesor del terreno en el que pueden aparecer restos arqueológicos.

Ubicación del aparcamiento de Puerta Córdoba.

Ubicación del aparcamiento de Puerta Córdoba. / CÓRDOBA

De hecho, la ubicación definitiva del aparcamiento se ha elegido a partir de los resultados de esos estudios, ya que inicialmente estaba previsto construir el parking bajo la avenida de Vallellano. “Es el sitio con menos probabilidad o con menor densidad de vestigios arqueológicos”, ha asegurado Murillo.

Los precedentes de la Victoria y el Aeropuerto

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta ya con experiencia en la construcción de aparcamientos en este entorno de la capital. Las obras del aparcamiento de la avenida de la Victoria se prolongaron durante más de una década y la infraestructura terminó encajándose en el cauce del antiguo arroyo del Moro, donde la presencia de restos arqueológicos era menor.

Aparcamiento de la avenida de la Victoria.

Aparcamiento de la avenida de la Victoria. / CÓRDOBA

Durante la construcción del aparcamiento de la avenida del Aeropuerto, en cambio, se descubrió una antigua necrópolis andalusí situada aproximadamente a 1,5 metros de profundidad.

Una zona con menor carga arqueológica

En el caso del aparcamiento de Puerta Córdoba, la idea es construirlo aprovechando una vaguada existente en la zona que se convirtió en vertedero de la ciudad durante el siglo XIX.

“Ahí, a priori, pensamos que debe haber menor densidad de depósitos arqueológicos y por eso se ha elegido este emplazamiento frente a otros situados a lo largo del eje de la avenida de Vallellano, donde sabemos que hay mucha más carga arqueológica”, ha explicado Murillo.

Noticias relacionadas y más

Los restos podrían aparecer a cuatro metros

La previsión es que los posibles restos arqueológicos se encuentren a entre cuatro y 4,5 metros de profundidad. “Eso es lo que podemos prever, pero ya sabéis que la arqueología no es una ciencia exacta y, hasta que no se abre el melón, realmente no vamos a saber qué es lo que tenemos”, ha concluido el jefe de Arqueología.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
  2. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  3. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  4. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  5. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  6. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  7. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
  8. Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año

La GMU inicia las excavaciones arqueológicas para el aparcamiento de Puerta Córdoba

La GMU inicia las excavaciones arqueológicas para el aparcamiento de Puerta Córdoba

El aparcamiento de Puerta Córdoba se construirá sobre una antigua vaguada usada como vertedero en el siglo XIX

El aparcamiento de Puerta Córdoba se construirá sobre una antigua vaguada usada como vertedero en el siglo XIX

Así actuaba la red que interceptaba correos de empresas de Córdoba para desviar facturas: hay cuatro investigados

Córdoba se vuelca con la Virgen del Carmen: horarios y recorridos de las procesiones de Puerta Nueva y San Cayetano este jueves

Córdoba se vuelca con la Virgen del Carmen: horarios y recorridos de las procesiones de Puerta Nueva y San Cayetano este jueves

El aeropuerto de Córdoba alcanza los 4.500 pasajeros en junio y crece un 120% en un año, el mayor aumento porcentual de pasajeros en Andalucía

Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción

Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción

Córdoba vuelve a activar el modo horno: máximas de hasta 40 grados y avisos de la Aemet a la espera de la tercera ola de calor

Córdoba vuelve a activar el modo horno: máximas de hasta 40 grados y avisos de la Aemet a la espera de la tercera ola de calor

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents