Ayuntamiento de Córdoba
El aparcamiento de Puerta Córdoba se construirá sobre una antigua vaguada usada como vertedero en el siglo XIX
La Gerencia de Urbanismo ha elegido en Vallellano una zona con menor probabilidad de hallazgos arqueológicos para el futuro parking, tras la experiencia arqueológica con aparcamientos como el de la Victoria y la avenida del Aeropuerto
El aparcamiento de Puerta Córdoba, que el Ayuntamiento de Córdoba quiere construir en la confluencia de las avenidas de Vallellano y del Aeropuerto, se asentará sobre una vaguada que terminó utilizándose como vertedero en el siglo XIX.
Sondeos para conocer el riesgo arqueológico
El jefe de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Juan Murillo, ha explicado este miércoles que los trabajos arqueológicos que comienzan ahora dan continuidad a una campaña previa de sondeos geotécnicos que permitió determinar la potencia estratigráfica de los rellenos antrópicos de la zona, es decir, el espesor del terreno en el que pueden aparecer restos arqueológicos.
De hecho, la ubicación definitiva del aparcamiento se ha elegido a partir de los resultados de esos estudios, ya que inicialmente estaba previsto construir el parking bajo la avenida de Vallellano. “Es el sitio con menos probabilidad o con menor densidad de vestigios arqueológicos”, ha asegurado Murillo.
Los precedentes de la Victoria y el Aeropuerto
El Ayuntamiento de Córdoba cuenta ya con experiencia en la construcción de aparcamientos en este entorno de la capital. Las obras del aparcamiento de la avenida de la Victoria se prolongaron durante más de una década y la infraestructura terminó encajándose en el cauce del antiguo arroyo del Moro, donde la presencia de restos arqueológicos era menor.
Durante la construcción del aparcamiento de la avenida del Aeropuerto, en cambio, se descubrió una antigua necrópolis andalusí situada aproximadamente a 1,5 metros de profundidad.
Una zona con menor carga arqueológica
En el caso del aparcamiento de Puerta Córdoba, la idea es construirlo aprovechando una vaguada existente en la zona que se convirtió en vertedero de la ciudad durante el siglo XIX.
“Ahí, a priori, pensamos que debe haber menor densidad de depósitos arqueológicos y por eso se ha elegido este emplazamiento frente a otros situados a lo largo del eje de la avenida de Vallellano, donde sabemos que hay mucha más carga arqueológica”, ha explicado Murillo.
Los restos podrían aparecer a cuatro metros
La previsión es que los posibles restos arqueológicos se encuentren a entre cuatro y 4,5 metros de profundidad. “Eso es lo que podemos prever, pero ya sabéis que la arqueología no es una ciencia exacta y, hasta que no se abre el melón, realmente no vamos a saber qué es lo que tenemos”, ha concluido el jefe de Arqueología.
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