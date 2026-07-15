El aeropuerto de Córdoba alcanza los 4.500 pasajeros en junio y crece un 120% en un año, el mayor aumento porcentual de pasajeros en Andalucía

Aunque Córdoba sigue teniendo un peso reducido dentro del sistema aeroportuario andaluz, su aeropuerto vive uno de los mayores crecimientos de tráfico de pasajeros de toda la comunidad. En concreto, las instalaciones cordobesas registraron durante el pasado mes de junio un total de 4.500 viajeros, lo que supone un incremento del 120,9% respecto al mismo mes de 2025.

Según los datos publicados por Aena, el crecimiento del aeropuerto de Córdoba se mantiene también en el conjunto del año. Entre enero y junio de 2026, el aeródromo ha contabilizado 26.726 pasajeros, más del triple que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

Este avance sitúa a Córdoba como el aeropuerto andaluz con el mayor crecimiento porcentual de pasajeros durante el primer semestre, con una subida superior al 230%, aunque su volumen de usuarios continúa siendo notablemente inferior al de las grandes infraestructuras aeroportuarias de Málaga y Sevilla.

Panel de llegadas del aeropuerto de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Vueling lidera la actividad comercial en Córdoba

La compañía Vueling se ha consolidado como el principal operador del aeropuerto cordobés durante los seis primeros meses del año. Según los datos facilitados por la aerolínea, la empresa ha transportado a 15.416 pasajeros desde o hacia Córdoba durante este periodo.

Esta cifra supone que más de la mitad de los viajeros contabilizados en el aeropuerto durante el primer semestre utilizaron vuelos operados por Vueling, reforzando el papel de la compañía en el desarrollo de la conectividad aérea de Córdoba.

El incremento de pasajeros refleja la progresiva recuperación de la actividad comercial del aeropuerto y el interés creciente de los cordobeses por utilizar esta infraestructura para sus desplazamientos.

Menos operaciones pese al aumento de viajeros

El fuerte crecimiento en el número de pasajeros contrasta con la evolución de las operaciones. Entre enero y junio, el aeropuerto registró 6.730 aterrizajes y despegues, un 7,3% menos que durante el mismo periodo de 2025.

Este dato indica que el aumento de viajeros no ha venido acompañado de un mayor número total de movimientos, sino de una mayor ocupación y utilización de los vuelos comerciales disponibles.

En el conjunto de Andalucía, los aeropuertos superaron los 20 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026, un 8% más que un año antes. Málaga-Costa del Sol concentró más de 13,2 millones de viajeros, mientras que Sevilla superó los 5,2 millones.

Aunque Córdoba continúa teniendo un peso reducido dentro del sistema aeroportuario andaluz, su evolución destaca por encima del resto en términos relativos. El reto será ahora mantener este crecimiento, ampliar las conexiones y consolidar el aeropuerto como una alternativa real de movilidad para los ciudadanos de Córdoba y su provincia.