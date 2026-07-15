Más de 4.600 mayores de Córdoba participarán este verano en viajes gratuitos a la playa

Un total de 4.620 personas mayores podrán participar este verano en los viajes gratuitos a la playa organizados por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba. El programa municipal, que cuenta ya con un importante bagaje, incluye en esta edición 84 salidas entre los meses de junio y septiembre, lo que representa un incremento del 47% respecto al verano de 2025.

Este miércoles, 165 usuarios de los centros de participación activa para personas mayores de Ciudad Jardín y Osario Romano han viajado hasta la playa malagueña de El Palo para disfrutar de una jornada de convivencia, según ha informado el Consistorio en una nota. La delegada de Mayores, Eva Contador, ha formado parte de la excursión y participado en el especial posado de verano que hace cada año junto al resto de los excursionistas.

La delegada de Mayores, Eva Contador, ha formado parte de la excursión a El Palo. / CÓRDOBA

La actividad forma parte del programa municipal destinado a promover el envejecimiento activo, el ocio saludable y las relaciones sociales entre las personas mayores de Córdoba.

84 viajes a las playas de Andalucía

La Delegación de Mayores ha programado este verano seis salidas para cada uno de los centros de participación activa que hay en Córdoba, hasta alcanzar un total de 84 excursiones.

Los viajes se inauguraron en el mes de junio, cuando se realizaron 15 viajes, mientras que en el mes de julio se han programado otros 30 viajes, incluidos los previstos hasta final de mes. Las salidas continuarán durante agosto y las primeras semanas de septiembre.

Los viajes a la playa se realizan en autobús, con salida desde Córdoba a primera hora de la mañana y regreso al finalizar la tarde.

El Palo, uno de los destinos preferidos

Los destinos costeros son elegidos por los propios centros de mayores en función de las preferencias de sus usuarios.

Las playas de la provincia de Málaga han vuelto a ser este año las más solicitadas, especialmente las de El Palo, Rincón de la Victoria y La Misericordia, por su cercanía.

El programa también incluye desplazamientos a diferentes puntos del litoral de Cádiz, Huelva y Granada.

Cómo participar en los viajes gratuitos

La participación en las excursiones es gratuita. El único requisito es estar inscrito como usuario en alguno de los centros de participación activa para personas mayores de Córdoba, un trámite que tampoco tiene coste.

Las juntas de gobierno de cada centro se encargan de abrir los plazos de inscripción y gestionar las solicitudes de los participantes.

El Ayuntamiento aumenta las plazas

La teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, ha señalado que estos viajes se encuentran entre las actividades más demandadas por los usuarios de los centros.

Según Contador, las excursiones permiten a los mayores disfrutar de un día de playa, convivir con otras personas y participar en una actividad saludable.

La delegada ha destacado también que el aumento del número de viajes y participantes refleja el éxito del programa y el compromiso municipal con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.