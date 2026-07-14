La actualidad del martes 14 de julio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La caída de visitantes en la Mezquita-Catedral, la condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y el nuevo equipo que estudia incorporar Sadeco para limpiar la ciudad centran la actualidad
El descenso del 7% de las visitas a la Mezquita-Catedral de Córdoba durante el primer semestre del año, que el Cabildo atribuye, entre otros factores, a la tragedia de Adamuz, el tren de borrascas y las incidencias ferroviarias, es una de las noticias destacadas de este martes. Además, la actualidad política pasa por la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como a 18 años de inhabilitación para el exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. En el ámbito municipal, Sadeco estudia incorporar a su flota unas nuevas barredoras-fregadoras capaces de desincrustar la suciedad más resistente de las aceras mediante agua a presión caliente, un sistema que ya funciona en otras ciudades españolas.
- La Mezquita-Catedral de Córdoba supera el millón de visitas pese al descenso registrado por el accidente de Adamuz y el tren de borrascas
- David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público
- Las ‘roombas gigantes’ que Sadeco estudia incorporar para limpiar las aceras de Córdoba: barredoras-fregadoras contra la suciedad más resistente
Además, destacamos estas otras noticias:
Mundial 2026
- Francia también juega en Córdoba: así viven los franceses las horas previas a la semifinal del Mundial frente a España
Córdoba ciudad
- Las mujeres acaparan los Premios Extraordinarios de Bachillerato en Córdoba, repartidos entre centros públicos y concertados
- La nueva sede del Colegio de Médicos de Córdoba en La Arruzafa: Urbanismo aprueba este martes la licencia de obras
- Los condenados por delitos sexuales en Córdoba aumentan un 24% y alcanzan su máximo histórico
- La compraventa de viviendas crece un 6% en Córdoba y firma su segundo mejor inicio de año desde 2007
Sucesos
Provincia
- La jueza reclama a Adif nuevos expedientes de obras en la zona del accidente de Adamuz
- El corredor castreño que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»
Deportes
Cultura
- Música, humor y magia: el ciclo Noches en la Terraza ofrecerá 20 actuaciones gratuitas entre julio y septiembre en el CRV
- Argentina, Mägo de Oz, Kiko Rivera y Javi Medina, en el cartel de conciertos de la nueva Feria del Valle en Lucena
Andalucía
- La parlamentaria por Córdoba Paula Badanelli, nueva portavoz adjunta de Vox en el Parlamento de Andalucía
Campo
- Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba"
España
- Sondeo GESOP: Los españoles prefieren elecciones anticipadas que una moción de censura contra Sánchez
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año