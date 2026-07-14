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La actualidad del martes 14 de julio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La caída de visitantes en la Mezquita-Catedral, la condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y el nuevo equipo que estudia incorporar Sadeco para limpiar la ciudad centran la actualidad

La Mezquita-Catedral supera el millón de visitas hasta junio

La Mezquita-Catedral supera el millón de visitas hasta junio / Víctor Castro

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El descenso del 7% de las visitas a la Mezquita-Catedral de Córdoba durante el primer semestre del año, que el Cabildo atribuye, entre otros factores, a la tragedia de Adamuz, el tren de borrascas y las incidencias ferroviarias, es una de las noticias destacadas de este martes. Además, la actualidad política pasa por la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como a 18 años de inhabilitación para el exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. En el ámbito municipal, Sadeco estudia incorporar a su flota unas nuevas barredoras-fregadoras capaces de desincrustar la suciedad más resistente de las aceras mediante agua a presión caliente, un sistema que ya funciona en otras ciudades españolas.

Además, destacamos estas otras noticias:

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