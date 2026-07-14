La actualidad del martes 14 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El sondeo de GESOP, la subida de los salarios pactada en los convenios colectivos y el frenazo a la vivienda proyectada por la ausencia de VPO
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El sondeo de GESOP sobre la preferencia de los españoles ante la actual situación política junta a la proyección de votos, es una de las noticias detacadas de este martes. Además, en el ámbito económico, los convenios colectivos vigentes en Córdoba recogen una subida salarial media del 3,11% durante el primer semestre de 2026, un incremento que sitúa a la provincia ligeramente por encima de la media andaluza y que beneficia a cerca de 183.000 trabajadores. Y en materia de vivienda, los datos del Colegio de Arquitectos reflejan un nuevo retroceso en la actividad promotora, marcado especialmente por la desaparición de los proyectos de vivienda protegida entre abril y junio.
- Sondeo GESOP: Los españoles prefieren elecciones anticipadas que una moción de censura contra Sánchez
- Los convenios colectivos elevan los salarios un 3,11% en Córdoba, por encima de la media andaluza
- Córdoba cierra el primer semestre de 2026 con una caída en la vivienda proyectada por la falta de VPO
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba viajará 2.000 años atrás con un espectáculo inmersivo sobre su pasado romano
- El Ayuntamiento de Córdoba lanza un plan de 18 millones específico para autónomos y emprendedores
- La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel
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- La licitación de la esperada obra del tacón de los Olivos Borrachos queda desierta
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Provincia
- El alcalde de Rute apunta a que el incendio pudo ser intencionado y cifra en hasta 25 hectáreas la zona quemada
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Deportes
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Cultura
- Dos Torres invita a disfrutar de Rafael Álvarez 'El Brujo' y la música a capela en su 12º Festival de Música y Teatro
Andalucía
- Dos fallecidos y cinco heridos en un grave accidente en la provincia de Málaga: un camión cisterna sale ardiendo tras impactar con una grúa y un taxi
España
- Encuesta elecciones generales España: La derecha mantiene su dominio con el PP a la baja y el PSOE estancado
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- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
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