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La actualidad del martes 14 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El sondeo de GESOP, la subida de los salarios pactada en los convenios colectivos y el frenazo a la vivienda proyectada por la ausencia de VPO

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El sondeo de GESOP sobre la preferencia de los españoles ante la actual situación política junta a la proyección de votos, es una de las noticias detacadas de este martes. Además, en el ámbito económico, los convenios colectivos vigentes en Córdoba recogen una subida salarial media del 3,11% durante el primer semestre de 2026, un incremento que sitúa a la provincia ligeramente por encima de la media andaluza y que beneficia a cerca de 183.000 trabajadores. Y en materia de vivienda, los datos del Colegio de Arquitectos reflejan un nuevo retroceso en la actividad promotora, marcado especialmente por la desaparición de los proyectos de vivienda protegida entre abril y junio.

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