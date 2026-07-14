Un total de 19 empresas optan al Premio Pyme del Año de Córdoba 2026 que convocan la Cámara de Comercio y el Banco Santander

Un total de 19 empresas cordobesas optan al Premio Pyme del Año 2026 en su décima edición. Un galardón convocado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba y el Banco Santander, con la colaboración de Diario CÓRDOBA, con el objetivo de reconocer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas y darles visibilidad como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.

El jurado se ha reunido este martes en la sede cameral para valorar las candidaturas y ha otorgado el premio principal y cuatro accésits en las categorías de internacionalización, digitalización e innovación, formación y empleo y pyme sostenible. Además, como novedad este año y con motivo de la 10ª edición del premio, se ha incorporado una Mención Especial Legado Empresarial destinada a reconocer a una pyme que, a lo largo de los años, haya destacado por su trayectoria empresarial, constancia, innovación y contribución al desarrollo económico y social de la provincia de Córdoba.

En la reunión, presidida por el presidente de la Cámara Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, han participado también el director de la Red de Empresas de Andalucía Occidental del Banco Santander, Ignacio Pinilla, el gerente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Gonzalo Esparza, y el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero.

Un premio para destacar el "importantisimo" papel de las pymes como motor económico

Díaz ha destacado que "este premio se desarrolla con vocación de subrayar el importantísimo papel de las pymes en la generación de bienestar para el conjunto de la sociedad cordobesa. Alcanzar la décima edición del Premio Pyme del Año en Córdoba no es solo un hito numérico, sino la constatación de que nuestras pequeñas y medianas empresas son el verdadero motor económico y el pilar social de nuestra provincia”.

Los ganadores se darán a conocer en el transcurso de un acto de entrega que se celebrará en octubre. La empresa ganadora en cada provincia concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. También optarán al Premio Nacional, en sus respectivas categorías, los ganadores de los cuatro accésits.

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El Premio Pyme del Año 2026 de Córdoba ha estado abierto a pequeñas y medianas empresas, de menos de 250 empleados, con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el último ejercicio y con sede social en la provincia de Córdoba.