Empresas cordobesas
Un total de 19 empresas optan al Premio Pyme del Año de Córdoba 2026 que convocan la Cámara de Comercio y el Banco Santander
El jurado de la décima edición ya ha elegido el premio principal, cuatro accésits y la nueva Mención Especial Legado Empresarial, aunque los ganadores se conocerán en octubre
Un total de 19 empresas cordobesas optan al Premio Pyme del Año 2026 en su décima edición. Un galardón convocado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba y el Banco Santander, con la colaboración de Diario CÓRDOBA, con el objetivo de reconocer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas y darles visibilidad como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.
El jurado se ha reunido este martes en la sede cameral para valorar las candidaturas y ha otorgado el premio principal y cuatro accésits en las categorías de internacionalización, digitalización e innovación, formación y empleo y pyme sostenible. Además, como novedad este año y con motivo de la 10ª edición del premio, se ha incorporado una Mención Especial Legado Empresarial destinada a reconocer a una pyme que, a lo largo de los años, haya destacado por su trayectoria empresarial, constancia, innovación y contribución al desarrollo económico y social de la provincia de Córdoba.
En la reunión, presidida por el presidente de la Cámara Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, han participado también el director de la Red de Empresas de Andalucía Occidental del Banco Santander, Ignacio Pinilla, el gerente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Gonzalo Esparza, y el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero.
Un premio para destacar el "importantisimo" papel de las pymes como motor económico
Díaz ha destacado que "este premio se desarrolla con vocación de subrayar el importantísimo papel de las pymes en la generación de bienestar para el conjunto de la sociedad cordobesa. Alcanzar la décima edición del Premio Pyme del Año en Córdoba no es solo un hito numérico, sino la constatación de que nuestras pequeñas y medianas empresas son el verdadero motor económico y el pilar social de nuestra provincia”.
Los ganadores se darán a conocer en el transcurso de un acto de entrega que se celebrará en octubre. La empresa ganadora en cada provincia concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. También optarán al Premio Nacional, en sus respectivas categorías, los ganadores de los cuatro accésits.
El Premio Pyme del Año 2026 de Córdoba ha estado abierto a pequeñas y medianas empresas, de menos de 250 empleados, con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el último ejercicio y con sede social en la provincia de Córdoba.
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año