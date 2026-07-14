Sadeco ensaya en Córdoba un plan nocturno de baldeo y limpieza para eliminar manchas y malos olores de las calles

Sadeco ha puesto en marcha un plan especial de baldeo y limpieza de la vía pública que, además de recoger los residuos, permite eliminar manchas y reducir los malos olores, mejorando el estado de calles, acerados y zonas de aparcamiento. Tras las críticas de la oposición sobre la suciedad en Córdoba, el gobierno local se comprometió en junio a aumentar la frecuencia de la limpieza del entorno de los contenedores, las zonas de baldeo y elevar la periodicidad la recogida de las papeleras, y ahora un mes después anuncia este plan que comenzó a aplicarse este lunes en Gran Vía Parque.

Este nuevo sistema se prestará inicialmente una noche a la semana, en periodo de prueba, si bien en función de los resultados obtenidos se valorará el incremento de la frecuencia del servicio. Los trabajos se realizan en horario nocturno, para poder minimizar las molestias al vecindario en cuestión de movilidad.

Zonas de limpieza y baldeo

Sadeco ha informado de que la planificación contempla se irá actuando en todos los barrios de la ciudad, llegando de forma progresiva a aquellas zonas donde este sistema resulte más eficaz por la fisonomía de la vía (como avenidas y bulevares) y exista una mayor acumulación de manchas y malos olores.

El plan no solo se limitará a la zona centro y los accesos principales de la ciudad como la avenida de América, avenida de Cervantes, Paseo de la Victoria y República Argentina, sino que se ampliará a todos los distritos. Así, inicialmente la empresa de limpieza extenderá este programa a la zona Norte y Noroeste, con la avenida de la Arruzafilla y la avenida de Almogávares; la zona de Poniente: avenida del Gran Capitán (tramo Vial Norte), Las Setas o avenida de Manolete; zona Levante y Noreste: avenida de Carlos III, avenida de la Viñuela o avenida de Barcelona; zona Sur: avenida de Cádiz y avenida de Granada; zona Sureste: avenida del Ministerio y avenida de Libia.

El cronograma se irá actualizando y adaptando a las necesidades conforme se vaya interviniendo. El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha indicado que este nuevo sistema de limpieza de las calles “es fruto de la escucha activa y tiene como objetivo mejorar el servicio prestado, con el consiguiente efecto en la imagen de nuestra ciudad”.

Dos equipos de trabajo

Los trabajos se desarrollan mediante dos equipos que trabajan de forma coordinada. Por un lado, está el equipo de limpieza con camión cisterna, compuesto por un oficial de primera y un peón ordinario, cuya función es humedecer la calzada mediante los difusores delanteros (también llamados periquitos) mientras avanza. En la parte trasera se sitúa un operario que utiliza una manguera de agua a presión para arrastrar los residuos desde acerados y zonas de aparcamiento hacia la calzada. Esta limpieza mediante baldeo permite, además, eliminar manchas y reducir los malos olores.

Limpieza de contenedores de Sadeco. / CÓRDOBA

El segundo equipo es el de barrido mixto, integrado por una barredora mecánica y una furgoneta. Aquí, el operario que conduce la furgoneta desplaza hacia la calzada los residuos que puedan permanecer debajo o entre los vehículos estacionados, informa Sadeco. Mientras, la barredora recoge todos los residuos acumulados, completando la limpieza integral de la calle.

La furgoneta lleva las herramientas necesarias y es utilizada para recoger los residuos que la barredora no pueda recoger, tales como cajas de cartón grandes, enseres o cualquier otro residuo que por su tamaño sea inabarcable para la barredora.

Una limpieza más profunda y eficaz

Según asegura Sadeco en su nota, la actuación conjunta de ambos equipos permite realizar una limpieza más profunda y eficaz que el barrido convencional, consiguiendo la eliminación de residuos en calzadas, acerados y zonas de aparcamiento. Asimismo facilita la eliminación de manchas en la vía pública y la reducción de malos olores, así como mejora la limpieza, la higiene y la imagen urbana de los barrios.

En total, los recursos de personal de los que dispone el servicio son un oficial de primera, dos peones conductor y un peón ordinario. Se suman un camión cisterna, una barredora mecánica y una furgoneta. Y como herramientas auxiliares se dispone de araña, escoba, pala y cepillo.