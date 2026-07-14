Las ‘roombas gigantes’ que Sadeco estudia incorporar para limpiar las aceras de Córdoba: barredoras-fregadoras contra la suciedad más resistente

La empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, estudia la adquisición de barredoras especiales capaces de fregar y desincrustar la suciedad de las aceras, en lugar de limitarse a barrerlas como las máquinas convencionales. Para entender su funcionamiento, pueden compararse con una especie de ‘roomba gigante’: un equipo de limpieza similar a los robots aspiradores domésticos, pero de mayor tamaño y potencia y adaptado al espacio urbano.

Este tipo de maquinaria ya se utiliza en ciudades españolas como Sevilla, Vitoria-Gasteiz o Valencia, donde los servicios municipales de limpieza la han incorporado a sus flotas para reforzar el mantenimiento de calles y acerados.

Valencia adquirió un robot eléctrico y autónomo

En Valencia, por ejemplo, el Ayuntamiento ha adquirido UmiClean, un robot eléctrico y autónomo diseñado para la limpieza de las vías urbanas. El dispositivo combina inteligencia artificial, cámaras y sensores, y puede adaptar su recorrido en tiempo real en función de los obstáculos y de las necesidades del servicio. La máquina es capaz de limpiar hasta 4.000 metros cuadrados por hora y alcanzar una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora.

Con la posible incorporación de estas barredoras-fregadoras, el Ayuntamiento de Córdoba pretende mejorar la limpieza de la ciudad y optimizar los recursos humanos y materiales de Sadeco. Precisamente, este martes, la empresa municipal ha anunciado la puesta en marcha de un plan especial de baldeo y limpieza que se desarrollará inicialmente una noche a la semana, con carácter experimental. Si los resultados son positivos, el servicio se ampliará progresivamente a los distintos distritos de Córdoba.

Una barredora de Sadeco, en la plaza del Cristo de los Faroles. / CÓRDOBA

Cómo funcionan las barredoras que friegan las aceras

La principal ventaja de estas máquinas es que no se limitan a retirar residuos sólidos, sino que son capaces de desincrustar la suciedad de las aceras mediante agua a presión calentada a una temperatura de entre 80 y 90 grados. Este sistema permite higienizar el pavimento y eliminar manchas de una forma más profunda y eficaz que el barrido tradicional.

En el mercado existen diferentes tipos de barredoras y equipos de limpieza viaria, además de los que llevan años operando en Sadeco. Las máquinas convencionales cuentan con cepillos giratorios delanteros que conducen los residuos hacia una boca de aspiración conectada a un depósito.

A diferencia de estas barredoras, las fregadoras de aceras y las decapadoras o hidrolimpiadoras de agua a presión actúan directamente sobre la suciedad adherida al pavimento. Para ello, combinan la acción mecánica de cepillos rotativos con agua, lo que permite limpiar en profundidad la superficie.

Los modelos más potentes utilizan agua a alta presión y están preparados para retirar manchas de grasa, restos de cera, chicles pegados al suelo y otros residuos difíciles de eliminar mediante los sistemas convencionales de limpieza viaria.