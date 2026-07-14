El PSOE acusa al gobierno municipal de paralizar la ordenanza de veladores por "intereses partidistas"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que el PP utiliza como excusa la normativa acústica para no aprobar la ordenanza de veladores, pendiente desde hace meses. "No hay un solo impedimento técnico, jurídico o administrativo para la parálisis", ha asegurado la concejala socialista Alicia Moya que acusa de emplear "intereses partidistas" al equipo de gobierno en esta paralización.

En este sentido, la edil ha recordado que en la Mesa de veladores se llegó ya a un consenso muy elevado sobre la futura norma y que incluso el borrador fue aprobado para iniciar su tramitación. Además del PSOE, el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha pedido que se acelere su aprobación y ha denunciado el retraso de la normativa que afecta a la hostelería cordobesa. "La pregunta es inevitable: si existe consenso, se aprobó un borrador y no hay informes contrarios, ¿qué ha cambiado para justificar la parálisis en la aprobación de la ordenanza de veladores en Córdoba?", ha cuestionado la edil.

Excusa: la normativa acústica de la Junta

Para el PSOE es evidente que se trata de "una excusa" en toda regla, que el gobierno municipal atribuya a la normativa acústica de la Junta de Andalucía haber paralizado los trámites de la ordenanza para ver, por un lado, cómo la aplican otros municipios y, por otro, para esperar a si la Junta de Andalucía introduce modificaciones a una normativa de 2025 que es de obligado cumplimiento exista o no exista la ordenanza de veladores.

Alicia Moya, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

"Es una excusa, una coartada", ha asegurado Alicia Moya para insistir en que la finalidad de la ordenanza de veladores es actualizar una norma municipal con 18 años de antigüedad, ordenar el espacio público, ofrecer seguridad jurídica a la hostelería y mejorar la convivencia ciudadana. "Aprobar una ordenanza de veladores obligaría a poner orden a una situación de ocupación del espacio público cada vez más desregulada", ha añadido el edil.

Consecuencias políticas a las puertas de unas elecciones

En última instancia, el PSOE considera que el PP no quiere aprobar la ordenanza para no tener que asumir consecuencias políticas al poner fin al "desmadre existente" en cuestión de veladores. Los socialistas concluyen que los populares postergan una decisión incómoda, sobre todo si se tiene en cuenta que el fin del plazo para su aprobación quedaría muy cercano a las elecciones municipales de mayo del 2027 (puesto que una ordenanza se tarda unos 10 meses en tramitarse).