La nueva sede del Colegio de Médicos de Córdoba en La Arruzafa, más cerca: Urbanismo aprueba este martes la licencia de obras

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto conceder licencia este martes a la nueva sede del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (COM). El edificio, proyectado por la rúbrica de arquitectos Cantarero, estará ubicado en la avenida de La Arruzafa de la capital cordobesa y da respuesta a una necesidad del colegio de al menos 15 años.

La actuación tiene un plazo de ejecución previsto de 30 meses y un presupuesto inicial de 3 millones. Una vez que la nueva sede del Colegio de Médicos de Córdoba esté operativa, la intención del colectivo es poner en venta las actuales oficinas de Ronda de los Tejares.

Una planta y un patio central

El futuro Colegio de Médicos de Córdoba se edificará en una única planta en la que se distribuirán las distintas dependencias en torno a un patio central. Cuando los arquitectos presentaron el proyecto explicaron que el inmueble tendrá una fachada frontal inspirada en las escuelas andalusíes (madrazas). En el vestíbulo interior se colocará un escudo que rendirá homenaje a los médicos históricos de Córdoba: Maimónides, Al-Gafequi, Averroes y Albucasis.

Acto de bienvenida del Colegio de Médicos de Córdoba a los residentes nuevos de 2026, que se acaban de colegiar. / CÓRDOBA

Con esta nueva instalación, el Colegio de Médicos de Córdoba ampliará considerablemente las dependencias respecto a su sede actual y podrán adaptarse las necesidades actuales con un espacio moderno que incorpora salón de actos, aulas de formación y un patio al aire libre para la celebración de eventos y congresos. Además, los colegiados podrán disponer de aparcamientos en torno al edificio.

Un proceso desde 2009

La parcela de la avenida de la Arruzafa fue adquirida por el Colegio de Médicos en el año 2009, después de completar la venta de las dependencias que el colectivo tenía en la calle María Cristina. En el año 2011, la institución retomó la idea de mudarse al terreno de la Arruzafa y su entonces presidente, Cesáreo García —fallecido en 2013—, compareció para anunciar la inminente aprobación en el pleno del colegio de uno de los tres proyectos de diseño de la sede. La necesidad de financiación y los trámites administrativos han postergado la actuación hasta hoy.