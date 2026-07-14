Las mujeres acaparan los Premios Extraordinarios de Bachillerato en Córdoba, repartidos entre centros públicos y concertados

Las tres mejores notas de la PAU y los seis alumnos más brillantes del Bachillerato en el curso 2025-26 en Córdoba, ganadores del Premio Extraordinario que otorga la Junta de Andalucía, han recibo este lunes el reconocimiento público "a su esfuerzo, su talento y su mérito", según ha destacado el delegado del Gobierno, Adolfo Molina. El balance deja claro que las mujeres llevan la delantera cuando se trata de expediente académico a juzgar por los resultados. De los nueve estudiantes destacados este lunes, seis son chicas y tres son chicos, la mayoría procedentes de centros públicos de Córdoba y provincia.

Los Premios Extraordinarios de Bachillerato han recaído en Sergio Atienza Ávila del IES Maimónides, Candela León Pinilla y Emilia Sánchez-Carrasco Ayúcar del IES Medina Azahara, Estrella Moreno López y Carmen Lara Díaz del CDP Zalima y Carmen García Callado del CDP Sagrado Corazón. Por su parte, las mejores notas de la PAU de este año han sido con las de Irene Pozo Velasco del IES Padre Juan Ruiz de Hinojosa, con un 13,970, David Cruz Espejo del IES Inca Garcilaso de Montilla con un 13,905 y de nuevo, Sergio Atienza Ávila del IES Maimónides, con un 13,900.

Para obtener el Premio Extraordinario de Bachillerato, es necesario cumplir una serie de requisitos de nota y curriculum y presentarse a unas pruebas a las que han concurrido este año 107 candidatos. De esos, seis han recibido el reconocimiento, entre ellos, uno de los tres que destacaron con las mejores notas de la PAU, Sergio Atienza Ávila del IES Maimónides, que no ha podido asistir a la entrega porque no se encontraba en Córdoba. Los premios están dotados con 500 euros, un lote de libros, la excepción de tasas universitarias y la posibilidad de presentarse al Premio Nacional de Bachillerato si cursan estudios en una universidad pública.

Entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato y mejores notas de la PAU. / Víctor Castro / COR

36 nuevas titulaciones en la universidad pública andaluza

El delegado del Gobierno ha felicitado a los ganadores por los frutos de su trabajo, a sus familias "que han estado dando su apoyo durante toda esa trayectoria" y a los profesores "que seguro que han sido una pieza clave". El delegado del Gobierno ha aprovechado el acto para poner en valor el compromiso de la Junta de Andalucía con el fortalecimiento de la universidad pública andaluza. En este sentido, ha recordado que el próximo curso las universidades públicas incorporarán 36 nuevas titulaciones, entre ellas 9 nuevos grados, 25 másteres y 2 programas de doctorado, con especial presencia de ámbitos estratégicos como la Inteligencia Artificial, la Ciencia de Datos, las Ciencias de la Salud o la Logopedia, con el objetivo de responder a las necesidades de una sociedad en constante transformación y de un mercado laboral cada vez más exigente.

Asimismo, ha destacado que Andalucía mantiene una de las políticas de precios públicos universitarios más asequibles de España y continuará aplicando la bonificación del 99 % del coste de los créditos superados en primera matrícula, una medida que favorece la igualdad de oportunidades, alivia el esfuerzo económico de las familias y reconoce el rendimiento académico del alumnado.

En materia de financiación, ha señalado que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 destina 1.826 millones de euros a las universidades públicas andaluzas, la mayor inversión de su historia, reforzada además con 37,5 millones de euros adicionales. Desde 2018, la financiación universitaria ha aumentado un 30 %, mientras que la inversión por estudiante se ha incrementado un 50 %, superando los 5.200 euros por alumno, consolidando así el compromiso del Gobierno andaluz con una universidad pública de calidad, accesible y competitiva.