La Junta de Andalucía contratará a una empresa para regar 3.875 plantas del Cinturón Verde de Córdoba

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía ha abierto una licitación para contratar a una empresa que se encargará del riego de mantenimiento del Cinturón Verde de Córdoba durante cuatro meses por un importe de 72.581,85 euros, impuestos incluidos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de julio.

El pliego señala que el objetivo es garantizar la “supervivencia, consolidación y desarrollo” de la repoblación en una época de gran estrés hídrico y dadas las fechas, se permite reducir el número de plantas a regar si se comprueba que han muerto. Asimismo, se establece que el adjudicatario deberá estar en disposición de prestar el servicio en el plazo máximo de cinco días naturales desde que reciba la orden de inicio.

La actuación afectará a unas 12 hectáreas donde se han plantado alrededor de 3.875 árboles y arbustos y unas 46.500 plantas que según las previsiones requerirán en torno a 465.000 litros de agua. El pliego divide los trabajos en once zonas que incluyen una docen de zonas destacando la zona de las vías del tren, donde se concentran más de 1.000 plantas y otra denominada Ballesteros, con casi mil.

Cinturón Verde en Córdoba. / Manuel Murillo

Cómo se realizará el servicio

La empresa adjudicataria tendrá que aportar sus propios camiones cisterna, tractores con cuba, vehículos con depósito u otros medios y disponer de conductores y operarios. Se empleará agua no potable y la empresa asumirá la localización del punto de suministro, algo que deberá indicar en su oferta, los permisos para captar el agua, su coste, la carga, el transporte y la distribución, así como la maquinaria, el combustible y las herramientas.

Salvo excepciones, se indica que los riesgos se hagan preferentemente a primera hora de la mañana y se prohíben cuando la temperatura supere los 30 grados.

Este contrato forma parte del proyecto Mejora paisajística de la infraestructura verde–Red de vías pecuarias de Andalucía, aprobado por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad el 26 de diciembre de 2025, y está vinculado al programa FEDER Andalucía 2021-2027, destinado a proteger la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes.