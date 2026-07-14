Testimonio
Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: "Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades"
La alumna del IES Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque, que cursará Traducción e Interpretación en Granada, cree que lo importante para obtener buenos resultados en Bachillerato es tener constancia
Irene Pozo ha obtenido un 10 en Bachillerato y la mejor nota de la PAU de este año, un 13,975, aunque no obtuvo el Premio Extraordinario tras presentarse a las pruebas. Alumna del IES Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque, acudió a los exámenes de Selectividad sin la presión de obtener una nota exageradamente alta para entrar en la carrera que quería y que finalmente cursará, Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. "Confiaba en que la Selectividad me saldría bien, no esperaba conseguir una calificación tan alta, pero iba tranquila porque sabía que no necesitaba una nota muy alta para hacer la carrera que quería".
En años pasados, se exigía más de un 12,5, pero este curso cono un 10,1 era suficiente. "Sabía que era relativamente fácil conseguirlo, por eso no iba tan nerviosa". Recuerda que salió de los exámenes de la PAU con muy buenas sensaciones porque "pensaba que iba a estar mucho más nerviosa, pero todo salió bastante bien, cuando recibí las notas fue una locura". Cree que todo se debe a la constancia. "Hay que ser constante desde el principio de curso y desde 1º de Bachillerato, algo de lo que no siempre se habla, primero es la base de segundo y si llevas bien las asignaturas en primero todo es más fácil".
Su padre es frutero y su madre profesora de Inglés en Secundaria. "Siempre me han apoyado mucho, sobre todo, este último año, cuando he tenido que llegar más tarde, empezar antes o dedicar más tiempo a estudiar, sabían lo que necesitaba y me han dejado mi espacio y mi tiempo". Ella ha elegido estudiar lo que más le gusta y no pensando dónde trabajará. Tiene claro que "de aquí a cuatro años cuando acabe la carrera, pueden cambiar muchas cosas", dice sensata, "al final, las salidas profesionales dependen también de lo que cada personas vaya buscando".
A ella, siempre le gustaron mucho los idiomas. "Al principio, lo tuve complicado para elegir, porque también me gustaban mucho las Matemáticas y la Física, así que decidirme por Humanidades me costó hasta comprendí que quería dedicarme a algo relacionado con las lenguas". De momento, no sabe dónde acabará trabajando. "Me llama la atención la traducción editorial, porque también escribo, pero no quiero cerrarme ninguna puerta, quiero probar para descubrir lo que mejor encaja conmigo, estoy segura de que en algún momento encontraré mi sitio".
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