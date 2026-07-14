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Qué hacer hoy en Córdoba, martes 14 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Exposición 'Alma de Córdoba'

Exposición 'Alma de Córdoba' / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza de Don Gome, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Antología visual de la guitarra’

La muestra presenta una selección del proyecto Una aproximación visual a la guitarra, desarrollado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) entre 1992 y 2023. A lo largo de siete convocatorias, este proyecto logró reunir una colección de 174 fotografías realizadas por 28 artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre los que destacan figuras como Gabriel Cualladó, Isabel Muñoz, Carlos Pérez Siquier, Toni Catany, Juan Vacas, Rafael Navarro, Lucien Clergue o José María Mellado.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Góngora.

Cabezas, 2.

De 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras.El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. 

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

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