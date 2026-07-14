Emilia Sánchez, Premio Extraordinario de Bachillerato en Córdoba: "Leer mucho y escribir te ayuda a expresarte mejor y eso se nota en los exámenes"

Emilia Sánchez Carrascosa, alumna del IES Medina Azahara, ha sido una de las ganadoras del Premio Extraordinario de Bachillerato de este año en Córdoba, después de obtener un 10 de nota media y un 13,365 en la PAU. Esa nota le permitirá estudiar lo que siempre soñó. Hija de una profesora y un funcionario de prisiones, ha decidido cursar Medicina, por pura vocación. "Recuerdo haberme sentido siempre muy bien atendida cuando iba al médico de pequeña y desde que tengo memoria he pensado que yo también quería hacer sentir a otras personas de esa manera", asegura.

Una vez superado este hito y mirando atrás, afirma que aunque en Bachillerato hay que estudiar mucho, lo cierto es que "a veces pesa más la presión que nos imponemos nosotros mismos, sobre todo, quienes intentamos conseguir una nota muy alta". En su opinión, "nos presionamos demasiado y en realidad, el trabajo que hacemos es suficiente, por eso una de las mayores dificultades es lidiar con la presión mental".

Entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato en Córdoba. / Víctor Castro / COR

En su caso, la clave del éxito cree que tiene mucho que ver con su afición por la lectura y la escritura. "Leer mucho y escribir de forma habitual ayuda a mejorar la redacción y a expresarse correctamente y eso se nota en los exámenes", asegura, "no solo hay que ser bueno sino parecerlo".

Además, tiene claro que no existes esas barreras imaginarias entre ciencias y letras. "Los de Ciencias, podemos ser de Letras y de todo lo que queramos, y al revés, el conocimiento está abierto a todo el mundo". Sobre el futuro, es positiva. "Es verdad que no sabemos qué nos deparará y que parece incierto, pero yo lo afronto con mucho optimismo y segura de que todo saldrá bien".