Desalojo en Capitulares por aviso de incendio: bomberos acuden al Ayuntamiento de Córdoba por un fuerte olor a humo

El Ayuntamiento de Córdoba ha sido desalojado este martes sobre las 12.30 horas de manera preventiva y tras el fuerte olor a humo que han detectado los trabajadores municipales de la cuarta planta. Tras dar aviso al servicio de emergencias, a la calle Capitulares han acudido dos dotaciones de Bomberos, que se encuentran en estos momentos trabajando en el edificio para tratar de detectar las causas que han provocado la presencia de humo.

Un bombero accede al edificio del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Evacuación de los empleados

Algunos de los empleados municipales han informado de que el humo salía por el conducto del aire acondicionado de la cuarta planta del edificio, si bien el fuerte olor a quemado era perceptible en más lugares del inmueble.

El protocolo contraincendios obligó a evacuar a la plantilla municipal inicialmente de la tercera y cuarta plantas, aunque la mayoría de los empleados han decidido bajar al hall de Capitulares hasta que los bomberos terminasen de trabajar. Finalmente, se ha acordado la suspensión de la jornada laboral ante la dificultad que están teniendo los efectivos de bomberos para localizar el foco y el origen del humo. Para ello, están teniendo que esmontar el falso techo de la climatizacion.

Trabajadores en el hall de Capitulares. / CÓRDOBA

Además de la plantilla, en el Ayuntamiento estaban trabajando la mayor parte de los miembros de la Corporación municipal, entre los que no se encontraba el alcalde, José María Bellido, así como representantes sindicales y empresariales que habían asistido a una comisión de la Agenda Córdoba. Algunos concejales de la oposición han tenido que celebrar la comisión de licencias en la sala de prensa a través de sus terminales móviles, ante la imposibilidad de permanecer en sus despachos.