Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sondeo GESOPConvenios colectivosEspaña-FranciaVivienda CórdobaCórdoba romanaCórdoba CFBolsas suelo CórdobaIncendio en RuteCines de veranoMundial de fútbolNuevo ArcángelPolicía LocalAbonados Córdoba CFIncendio de la FuensantaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Sucesos

Desalojo en Capitulares por aviso de incendio: bomberos acuden al Ayuntamiento de Córdoba por un fuerte olor a humo

Se ha detectado presencia de humo saliendo de los conductos de aire acondicionado

Dotación de los Bomberos, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba.

Dotación de los Bomberos, a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha sido desalojado este martes sobre las 12.30 horas de manera preventiva y tras el fuerte olor a humo que han detectado los trabajadores municipales de la cuarta planta. Tras dar aviso al servicio de emergencias, a la calle Capitulares han acudido dos dotaciones de Bomberos, que se encuentran en estos momentos trabajando en el edificio para tratar de detectar las causas que han provocado la presencia de humo.

Un bombero accede al edificio del Ayuntamiento de Córdoba.

Un bombero accede al edificio del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Evacuación de los empleados

Algunos de los empleados municipales han informado de que el humo salía por el conducto del aire acondicionado de la cuarta planta del edificio, si bien el fuerte olor a quemado era perceptible en más lugares del inmueble.

El protocolo contraincendios obligó a evacuar a la plantilla municipal inicialmente de la tercera y cuarta plantas, aunque la mayoría de los empleados han decidido bajar al hall de Capitulares hasta que los bomberos terminasen de trabajar. Finalmente, se ha acordado la suspensión de la jornada laboral ante la dificultad que están teniendo los efectivos de bomberos para localizar el foco y el origen del humo. Para ello, están teniendo que esmontar el falso techo de la climatizacion.

Noticias relacionadas y más

Trabajadores en el hall de Capitulares.

Trabajadores en el hall de Capitulares. / CÓRDOBA

Además de la plantilla, en el Ayuntamiento estaban trabajando la mayor parte de los miembros de la Corporación municipal, entre los que no se encontraba el alcalde, José María Bellido, así como representantes sindicales y empresariales que habían asistido a una comisión de la Agenda Córdoba. Algunos concejales de la oposición han tenido que celebrar la comisión de licencias en la sala de prensa a través de sus terminales móviles, ante la imposibilidad de permanecer en sus despachos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
  2. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  3. Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
  4. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  5. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  6. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  7. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
  8. Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año

La nueva sede del Colegio de Médicos de Córdoba en La Arruzafa: Urbanismo aprueba este martes la licencia de obras

Desalojo en Capitulares por aviso de incendio: bomberos acuden al Ayuntamiento de Córdoba por un fuerte olor a humo

Desalojo en Capitulares por aviso de incendio: bomberos acuden al Ayuntamiento de Córdoba por un fuerte olor a humo

Sadeco ensaya en Córdoba un plan nocturno de baldeo y limpieza para eliminar manchas y malos olores de las calles

Sadeco ensaya en Córdoba un plan nocturno de baldeo y limpieza para eliminar manchas y malos olores de las calles

Un total de 19 empresas optan al Premio Pyme del Año de Córdoba 2026 que convocan la Cámara de Comercio y el Banco Santander

Las mujeres acaparan los Premios Extraordinarios de Bachillerato en Córdoba, repartidos entre centros públicos y concertados

De un obrador de tartas a una barbería: los nuevos negocios que nacen en Córdoba con el impulso de Cruz Roja

De un obrador de tartas a una barbería: los nuevos negocios que nacen en Córdoba con el impulso de Cruz Roja

El PSOE acusa al gobierno municipal de paralizar la ordenanza de veladores por "intereses partidistas"

El PSOE acusa al gobierno municipal de paralizar la ordenanza de veladores por "intereses partidistas"

Hacemos Córdoba llevará al Defensor del Pueblo y a Transparencia el “bloqueo” del informe de Icomos sobre el hotel frente a la Mezquita

Hacemos Córdoba llevará al Defensor del Pueblo y a Transparencia el “bloqueo” del informe de Icomos sobre el hotel frente a la Mezquita
Tracking Pixel Contents