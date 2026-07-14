La tensión estalla en el 40 cumpleaños de Anabel Pantoja: su pareja se marcha a Córdoba con su hija Alma

La celebración anticipada del 40 cumpleaños de Anabel Pantoja –que sopla las velas este miércoles 15 de julio- habría terminado con un episodio de máxima tensión familiar, según ha revelado el periodista Antonio Rossi en el programa De lunes a viernes, y recoge CHANCE de Europa Press.

David Rodríguez, pareja de la influencer, abandonó El Rocío junto a su hija Alma para marcharse a Córdoba después de una fiesta marcada por el distanciamiento con su suegra, Merchi Bernal.

Tensión y grandes ausencias en el cumpleaños de Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja decidió adelantar la celebración de su cumpleaños al pasado fin de semana para que pudieran asistir familiares y amigos. Entre los presentes estuvieron su pareja, el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez; su hija Alma, su madre, Merchi Bernal, y rostros conocidos como Raquel Bollo, Amor Romeira o Susana Molina.

También destacaron las grandes ausencias en un aniversario tan señalado, como su tía Isabel Pantoja y sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Aun así, la sobrina de la tonadillera compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más emotivos de la celebración, como el instante en el que sopló las velas con su hija en brazos o los bailes y besos con David Rodríguez.

Malas caras y huida a Córdoba

Sin embargo, tras esas imágenes de felicidad, la fiesta habría estado condicionada por la difícil relación entre el cordobés y Merchi Bernal. De acuerdo con la versión ofrecida por Antonio Rossi, suegra y yerno no se habrían saludado ni dirigido la mirada durante el cumpleaños. La tensión habría sido tan evidente que, una vez terminada la celebración, David Rodríguez habría cogido a la pequeña Alma y habría emprendido viaje con ella hacia Córdoba.

Anabel Pantoja, con su madre Merchi y su hija Alma, en la celebración de su 40 cumpleaños / INSTAGRAM

Dos versiones sobre el desencuentro entre David y Merchi

Las informaciones difundidas en televisión sobre lo ocurrido durante la fiesta, y recogidas por CHANCE, son contradictorias. Pepe del Real afirmó en Vamos a ver que David y Merchi habían decidido “enterrar el hacha de guerra” y mantener una actitud cordial por Anabel en una fecha tan especial.

Horas después, Antonio Rossi ofreció una versión muy diferente, pues, según el periodista, la relación entre ambos sería cada vez más tirante y el encuentro en El Rocío no habría servido para acercar posturas. Rossi sostuvo que ni siquiera se habrían saludado y que la tensión podía “cortarse con un cuchillo”.

El distanciamiento entre la madre de Anabel y David Rodríguez se habría intensificado después del ingreso hospitalario de Alma en Gran Canaria en enero de 2025. A raíz de aquel episodio se abrió una investigación judicial sobre las circunstancias de las lesiones sufridas por la menor.

Anabel Pantoja guarda silencio

Tras la celebración, Anabel Pantoja regresó a Madrid para retomar las grabaciones de Amor o lo que surja, el dating show de Telecinco. Preguntada por la supuesta tensión entre su madre y su pareja, la influencer evitó hacer declaraciones.

La sobrina de Isabel Pantoja tampoco aclaró si David Rodríguez se había marchado efectivamente con Alma a Córdoba ni cuál es la relación actual entre el fisioterapeuta y Merchi Bernal. Por el momento, Anabel ha optado por guardar silencio.