Una reumatóloga avisa sobre la gota: “La alimentación tiene un papel fundamental en su aparición y evolución”

La gota, considerada la forma más frecuente de artritis inflamatoria entre la población adulta, está aumentando en España. Esta enfermedad afecta actualmente a entre el 2,5% y el 3% de los adultos, con una mayor incidencia entre los hombres a partir de los 40 años y entre las mujeres después de la menopausia.

El envejecimiento de la población y la extensión de problemas como la obesidad, el síndrome metabólico y la enfermedad renal crónica están contribuyendo al incremento de los casos, según advierten especialistas del Hospital Quirónsalud Córdoba.

La doctora Amalia Gil, especialista del servicio de Reumatología de este centro, recuerda que la gota afecta a uno de cada 25 adultos en España, de acuerdo con el último estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología.

Sin embargo, una parte de los pacientes continúa sin recibir un diagnóstico o sigue un tratamiento insuficiente. «Esto favorece la aparición de brotes dolorosos y complicaciones articulares a largo plazo», señala la reumatóloga.

¿Qué provoca un ataque de gota?

La enfermedad aparece por la acumulación y el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Aunque existe una predisposición genética, los hábitos cotidianos pueden influir tanto en su aparición como en su evolución.

"El estilo de vida y, especialmente, la alimentación tienen un papel fundamental", explica la doctora Gil. Una dieta inadecuada puede desencadenar o agravar las crisis, principalmente entre las personas que ya presentan niveles elevados de ácido úrico. Entre los productos que más pueden favorecer su aumento se encuentran los alimentos con una elevada concentración de purinas de origen animal.

Es el caso de las carnes rojas, determinados mariscos, las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza; y los refrescos y otras bebidas azucaradas con fructosa.

La nutricionista Lourdes de la Bastida insiste en que las recomendaciones deben centrarse en reducir estos alimentos, limitar el alcohol y evitar las bebidas azucaradas, al ser los factores dietéticos que cuentan con mayor evidencia científica en su relación con la gota.

Los alimentos que pueden ayudar a prevenir las crisis

Frente a estos productos, algunos alimentos se han relacionado con una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad o sufrir nuevos episodios. Entre ellos se encuentran los lácteos bajos en grasa, el café, las cerezas y los alimentos que aportan vitamina C. Las personas que siguen una dieta vegetariana equilibrada, especialmente de tipo lacto-ovo-vegetariano, también suelen presentar menores niveles de ácido úrico.

Las especialistas recomiendan especialmente el patrón de la dieta mediterránea, basado en el consumo habitual de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva, acompañado de una ingesta más reducida de carnes rojas y productos ultraprocesados.

Este modelo alimentario no solo puede contribuir a disminuir el riesgo de hiperuricemia y gota, sino que también ayuda a controlar la inflamación, la resistencia a la insulina y el riesgo cardiovascular.

Resulta particularmente recomendable para pacientes que, además de gota, presentan obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 o enfermedad renal crónica.

¿Hay que dejar de comer tomate y legumbres?

Uno de los alimentos que algunos pacientes identifican como posible desencadenante es el tomate. No obstante, Lourdes de la Bastida aclara que la evidencia disponible no demuestra una relación directa entre su consumo y la aparición de los ataques.

Por este motivo, no existen razones para eliminarlo de manera generalizada de la dieta. Algo similar ocurre con las legumbres y ciertas verduras. Aunque contienen purinas, su consumo no parece aumentar significativamente el riesgo de padecer gota. La fibra, la vitamina C y otros compuestos presentes en los vegetales podrían compensar ese contenido.

"La alimentación no debe entenderse únicamente como una lista de alimentos prohibidos o permitidos, sino como un patrón dietético global", subraya la nutricionista.

Tampoco basta con que una alimentación sea vegetariana para considerarla saludable. Una dieta basada en productos ultraprocesados, harinas refinadas y bebidas azucaradas puede perder su efecto protector, aunque no incluya carne.

La dieta ayuda, pero no sustituye al tratamiento

Los especialistas recuerdan que controlar la alimentación no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico. El abordaje de la gota debe combinar la medicación indicada en cada caso con hábitos de vida saludables.

Mantener un peso adecuado, practicar ejercicio, hidratarse correctamente y seguir una dieta equilibrada puede ayudar a reducir las crisis y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ante episodios de dolor intenso, inflamación o enrojecimiento de una articulación, es necesario consultar con un profesional sanitario para determinar su causa y establecer el tratamiento apropiado.