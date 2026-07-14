De un obrador de tartas a una barbería: los nuevos negocios que nacen en Córdoba con el impulso de Cruz Roja

Once nuevos negocios han comenzado su actividad en Córdoba durante el primer semestre de 2026 con el acompañamiento de Cruz Roja a través del programa Impuls@, el proyecto de la organización humanitaria dedicado al autoempleo y al acceso a microcréditos. El programa ha contribuido, además, a reforzar la viabilidad de una decena de empresas que ya se encontraban en funcionamiento.

En total, cerca de un centenar de personas emprendedoras han recibido asesoramiento entre enero y junio para transformar sus ideas en proyectos empresariales o consolidar sus actividades económicas.

Los negocios puestos en marcha pertenecen a sectores muy diferentes, como un obrador de tartas, establecimientos relacionados con la hostelería y el cuidado personal, barberías, centros de uñas y aparatología estética, así como un taller mecánico, una carpintería metálica, una empresa de pintura y un proyecto vinculado a la preparación física.

Esta variedad, según destaca Cruz Roja, refleja las diferentes fórmulas de autoempleo elegidas por quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación económica y familiar.

De la idea inicial a la apertura del negocio

El proyecto Impuls@ ofrece orientación para elaborar planes de empresa, estudiar la viabilidad de cada iniciativa y localizar posibles vías de financiación. El servicio incluye también formación empresarial, apoyo para acceder a microcréditos y un seguimiento personalizado durante las distintas etapas del proceso.

"Cada vez son más las personas que sopesan la idea de crear su empresa como salida para su situación. Desde Cruz Roja tratamos de orientarlas, ayudarlas y estudiar la viabilidad de su idea y, en caso de tirar hacia adelante, las acompañamos en esa ilusión, en esa gran aventura, durante todo el proceso", explica Manuela Zamora, técnica del Plan de Empleo de la institución humanitaria.

La mayoría de las personas atendidas por el programa son mujeres de entre 30 y 45 años. Este perfil evidencia, según la institución, el creciente interés por el emprendimiento como alternativa para acceder a un empleo o aumentar los ingresos del hogar.

Cinco negocios abiertos en municipios de la provincia

El respaldo al autoempleo se ha extendido tanto por Córdoba capital como por diferentes puntos de la provincia. En los últimos meses, Cruz Roja ha atendido a personas emprendedoras de Bujalance, Castro del Río, Nueva Carteya, Espejo, Montilla, Rute, Pedroche y Lucena.

Impuls@ acompaña cada proyecto desde el nacimiento de la idea hasta su consolidación y mantiene el seguimiento durante los primeros años de actividad. La iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Diputación de Córdoba.