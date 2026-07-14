La Mezquita-Catedral de Córdoba supera el millón de visitas en el primer semestre pese al descenso registrado por el accidente de Adamuz y el tren de borrascas

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha superado por tercer año consecutivo el millón de visitantes durante el primer semestre, aunque ha registrado un descenso respecto al mismo periodo de 2025. Entre enero y junio han accedido al monumento 1.099.223 personas, sumando las visitas diurnas y nocturnas, lo que supone 87.190 menos y una caída acumulada del 7,35%, según los datos presentados este martes por José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral.

Desde el Cabildo Catedral atribuyen este retroceso a una combinación de factores. Entre ellos Jiménez Güeto señala las consecuencias de la tragedia de Adamuz y la posterior interrupción ferroviaria, los episodios de tormentas, las dificultades en las conexiones por tren con Málaga y el calor registrado durante junio. También apuntan a la inestabilidad internacional y a la todavía débil recuperación del turismo asiático desde la pandemia.

Así, los meses más desfavorables han sido febrero, con una caída interanual del 17,27%, y junio, cuando las visitas descendieron un 11,9%. Abril también cerró en negativo en la visita diurna, con un retroceso del 7,84%.

El 53,52% de los visitantes son españoles

Los datos de procedencia se calculan a partir de las entradas adquiridas mediante la plataforma digital, que concentran ya alrededor del 64% de las ventas. Entre estos compradores, el 53,52% son españoles y el 46,48% internacionales.

Sin embargo, España continúa siendo el principal mercado emisor, y entre los países extranjeros destacan Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania y Reino Unido. En los mercados de larga distancia sobresalen Canadá, Colombia, Argentina, Brasil y Australia, mientras China encabeza la demanda asiática.

Turistas dentro del templo. / Víctor Castro

Dentro de España, Andalucía aportó 352.997 visitantes y Madrid 62.362. También destacan Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Baleares aportó 7.020 visitantes y Canarias 4.838, con ligeros incrementos respecto al año anterior, lo que el Cabildo relaciona, como hipótesis, con las conexiones aéreas.

La institución observa que la mayor parte de los visitantes españoles procede de territorios conectados mediante la red de alta velocidad. En cambio, comunidades como País Vasco, Aragón, Asturias, Galicia o Cantabria mantienen cifras más reducidas, lo que abre, a su juicio, nuevas posibilidades de promoción.

La visita diurna concentra casi toda la demanda

La visita diurna continúa representando la práctica totalidad de los accesos a la Mezquita-Catedral. Durante el primer semestre sumó 1.084.169 visitantes, frente a los 1.169.751 registrados en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, la visita nocturna El Alma de Córdoba recibió 15.054 personas y el descenso fue del 9,65%.

Abril fue la única excepción al comportamiento general del semestre, con un crecimiento del 32,66%. El Cabildo explica que la disponibilidad de la visita nocturna se ve condicionada por las celebraciones extraordinarias y las actividades culturales que se organizan en el templo o en el Patio de los Naranjos.

La Torre Campanario también perdió visitantes y entre enero y junio recibió 55.312 personas, frente a las 58.921 del mismo periodo de 2025, lo que representa una caída del 6,13%.

Las iglesias fernandinas crecen un 4,2%

La evolución ha sido muy distinta en la Ruta de las Iglesias Fernandinas, que continúa ganando público y durante el primer semestre contabilizó 123.799 visitantes, un 4,2% más. El Cabildo considera que la ruta está consolidándose como producto turístico y destaca su impacto sobre los comercios, tabernas y establecimientos de restauración situados en los barrios donde se encuentran los templos.

José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral, presenta los datos. / Víctor Castro

San Pablo ha sido la iglesia más visitada, con 22.145 accesos, seguida de San Francisco, con 16.643; la iglesia del Juramento de San Rafael, con 14.644; y San Lorenzo, con 14.520.

La apertura nocturna de siete iglesias durante julio y agosto también ha tenido, según el Jiménez Güeto, una acogida positiva. Los templos están abriendo los jueves, viernes y sábados de 21.00 a 00.00 horas y durante los dos primeros fines de semana se registraron 1.736 visitas: 888 en las tres primeras noches y 848 en el siguiente fin de semana, según el acumulado facilitado.

Casi 264.000 accesos al centro de visitantes

El Centro de Información y Recepción de Visitantes, inaugurado el 20 de enero, ha registrado 263.985 accesos durante sus primeros cinco meses de funcionamiento. En detalle, los espacios museográficos han recibido 177.977 visitas y, de ellas, 108.350 corresponden a la zona audiovisual y expositiva de la planta baja y 69.627 a la exposición permanente de la primera planta.

El Cabildo considera que el centro comienza a consolidarse como un atractivo propio y asegura que algunos visitantes se desplazan expresamente a Córdoba para conocerlo.

De cara a los próximos meses, la institución pretende reforzar la colaboración con las administraciones y el sector privado para promocionar la Mezquita-Catedral como destino de turismo religioso. Entre las ideas figura la conexión, a través del cinturón verde, con las Ermitas, San Jerónimo, el Santuario de la Fuensanta y otros enclaves religiosos de la zona.