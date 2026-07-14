Hacemos Córdoba llevará al Defensor del Pueblo y a Transparencia el “bloqueo” del informe de Icomos sobre el hotel frente a la Mezquita

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa insiste en su denuncia sobre la construcción de un hotel de cuatro estrellas junto a la Mezquita-Catedral y anuncia que acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz y al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ante la “negativa del alcalde” a facilitar el acceso al expediente y al informe elaborado por Icomos sobre el proyecto.

La coalición lleva días solicitando de manera pública y de manera oficial esta documentación sobre el proyecto hotelero en la antigua Casa de la Aduana y considera “inaceptable” que el equipo de gobierno municipal continúe sin permitir su consulta. Por este motivo, Hacemos ha informado en un comunicado que recurrirá a ambas instituciones con el objetivo de que se garantice el derecho de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Córdoba.

Hacemos Córdoba reclama el informe de Icomos

Hacemos Córdoba recuerda que el pasado mes de diciembre trasladó a Icomos, organismo dependiente de la Unesco, su preocupación por el posible impacto visual del proyecto hotelero sobre el entorno de la Mezquita-Catedral, declarada Patrimonio Mundial.

El grupo municipal insiste en denunciar que el alcalde opta por mantener fuera del alcance de la oposición y de la ciudadanía dicho informe, que considera de especial relevancia por afectar a uno de los principales enclaves patrimoniales de Córdoba.

“Si el informe de Icomos avalara sin reservas el proyecto, no existiría ninguna razón para impedir su consulta”, ha vuelto a sostener este martes la coalición.

A su juicio, la falta de acceso a esta documentación aumenta las dudas sobre el contenido del dictamen y refuerza sus advertencias sobre las consecuencias que la construcción del hotel podría tener para el paisaje urbano y monumental del entorno de la Mezquita.

Dudas sobre el proyecto de hotel frente a la Mezquita

Hacemos Córdoba considera que la negativa del gobierno municipal a entregar el expediente puede ser una prueba de que el informe de Icomos respalda, al menos de manera parcial, las objeciones formuladas durante los últimos meses por la coalición respecto a ese posible impacto visual en el monumento.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

“La negativa del gobierno municipal solo aumenta las dudas y nos hace pensar, una vez más, que Icomos viene a respaldar las advertencias que llevamos meses realizando”, señala el grupo.

La coalición defiende que cualquier actuación urbanística que pueda afectar al patrimonio histórico de Córdoba debe someterse al máximo nivel de transparencia, control público y participación ciudadana.

Recurso al Consejo de Transparencia y al Defensor del Pueblo

En una nota de prensa, Hacemos Córdoba ha informado de que pedirá al Defensor del Pueblo Andaluz y al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que requieran al Ayuntamiento de Córdoba la entrega del informe de Icomos y del resto de la documentación vinculada al proyecto hotelero.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué dice exactamente Icomos y cuál es la valoración técnica sobre este proyecto. El Ayuntamiento no puede convertir en un expediente oculto una decisión que afecta a uno de los principales símbolos de la ciudad”, concluye la coalición.

Con esta iniciativa, Hacemos Córdoba pretende que ambas instituciones obliguen al Consistorio a facilitar el expediente y garanticen el derecho de los grupos municipales y de la ciudadanía a acceder a una información que considera de interés público.