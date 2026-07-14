Cámara autonómica
La parlamentaria por Córdoba Paula Badanelli, nueva portavoz adjunta de Vox en el Parlamento de Andalucía
Javier Cortés asume la portavocía del grupo parlamentario en sustitución de Manuel Gavira, ahora vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía
El grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía mueve ficha tras el acuerdo de gobierno en coalición con el PP y el nombramiento de su hasta ahora portavoz, Manuel Gavira, como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
El partido político ha comunicado este martes la designación de Javier Cortés, diputado por la provincia de Sevilla, como nuevo portavoz de Vox en la Cámara autonómica para la 13ª legislatura. Junto a él, Rodrigo Alonso –diputado por Almería- continuará desempeñando la portavocía adjunta, a la que ahora se incorpora también la parlamentaria por Córdoba Paula Badanelli.
Badanelli cobra peso en el Parlamento andaluz
Paula Badanelli es uno de los quince diputados de Vox en la Cámara autonómica, donde a formación es la tercera fuerza política. Diputada por Córdoba, periodista de profesión y presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en esta provincia. Tras su etapa como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Badanelli se incorpora como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario en la Cámara andaluza.
El nuevo portavoz de Vox en el Parlamento, Javier Cortés, es economista de profesión y fue diputado en la anterior legislatura, además de desempeñar responsabilidades como gerente nacional del partido.
Por su parte, Rodrigo Alonso es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, y portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox.
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