Córdoba cierra el primer semestre de 2026 con una caída en la vivienda proyectada por la falta de VPO

Si 2025 fue un año malo en viviendas proyectadas en Córdoba, cuando se registró una caída del 27% respecto al año anterior, los datos del primer semestre de 2026 no invitan a lanzar las campanas al vuelo. Muy al contrario, según los datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Córdoba señalan que aunque en el primer trimestre del año se produjo un leve repunte del número de visados de vivienda en edificios de nueva planta, el segundo trimestre ha acabado apuntando en sentido contrario. Así, el año pasado se visaron en Córdoba entre enero y marzo 165 viviendas, una cifra superada en un 13,3% durante el primer trimestre de 2026, cuando se emitieron 187 visados. Por el contrario, entre abril y junio de este año se han contabilizado 191 visados de viviendas, una cifra muy inferior a los 319 de 2025.

Uno de los indicadores más llamativos es la ausencia total de visados de VPO en Córdoba de abril a junio. En el primer trimestre de este año, de los 187 visados, 156 eran de régimen libre y 31 de protección oficial. En los últimos tres meses, los 191 visados nuevos son todos de vivienda libre, por lo que no hay nuevas VPO a la vista. El año pasado, de las 319 proyectadas, casi un 40% eran viviendas protegidas, un total de 120.

378 viviendas proyectadas el primer semestre

En total, en el primer semestre el número de viviendas proyectadas este año asciende a 378, un 22% menos que en 2025 cuando se visaron 484 proyectos. De esas 378, solo hay 31 VPO previstas, las visadas entre enero y marzo. Si se comparan las cifras con las del año pasado, cuando se proyectaron en total 1.162 viviendas, 335 de ellas protegidas, cabe prever que de mantenerse la misma tónica, el cierre del año revelará una caída iportante. En total, las viviendas proyectadas de nueva planta suponen una inversión total de 32,4 millones de euros para edificar en 63.370 metros cuadrados, según la información facilitada por el Colegio de Arquitectos de Córdoba.

Vista panorámica de Córdoba. / Manuel Murillo / COR

Y es que para hacerse una idea del descenso, solo hay que comparar los visados de viviendas con los de años anteriores. En 2024, se visaron 739 proyectos de enero a junio mientras que en 2023 fueron 510. Antes del parón producido por la pandemia, en 2019, se proyectaron 679 viviendas en el primer semestre del año.

A pesar de los datos, el decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Víctor Manuel Díaz, se muestra optimista. Asegura que cuando se miran estadísticas trimestrales o semestrales hay que tener en cuenta que los datos pueden variar mucho a lo largo del año y que la entrada de una sola promoción de vivienda libre o protegida puede cambiar significativamente el resultado a final de año". Así, ha señalado que hasta junio hay 378 viviendas visadas, 347 libres y 31 protegida, una cifra que revela un descenso importante de VPO y muy parecida a la de 2025 en vivienda libre. Díaz señala que en el Colegio no hay preocupación porque "existen promociones de un número importante de viviendas libres que se están redactando en los nuevos sectores en desarrollo que podrían visarse de aquí a final de año". Por eso confía en que "al final del año, las estadísticas se equilibren e incluso alcancen los datos del ejercicio anterior". Sobre las VPO, apunta que hay nuevos sectores para vivienda protegida, pero "están empezando a urbanizarse y los proyectos tardarán todavía en llegar, por lo que es posible que no entren este año".

Si se analiza el primer trimestre de años anteriores se observa que, efectivamente, 187 visados no son muchos para una provincia como Córdoba, al menos si se tiene en cuenta que en 2021 se alcanzaron los 443, en 2023 los 409 o en 2018, los 310. También es cierto que ha habido años peores, como el arranque de 2025, el de 2022 (con 124 visados) o el de 2020 (con poco más de un centenar).

En lo que se refiere a la provincia, el municipio de Córdoba es el que concentra el mayor número de viviendas proyectadas, 149 en total de enero a junio seguidas por otras localidades como Lucena con 38 o Pozoblanco, donde se han visado 31 en los seis primeros meses del año. En cuanto a las 31 VPO proyectadas en el primer trimestre, 30 corresponden a Córdoba y se visaron en el mes de febrero y 1, a Fuente Palmera.