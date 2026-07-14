La Sierra activa una promoción de verano con regalos directos y tarjetas de Carrefour

El centro comercial La Sierra pone en marcha este verano una nueva campaña promocional con premios directos y tarjetas regalo de Carrefour. La iniciativa comenzará el 16 de julio y permanecerá activa hasta el 6 de agosto, para aquellos clientes que realicen compras por un importe igual o superior a 15 euros.

Estos podrán participar en la denominada Ruleta del verano, que se instalará en el centro comercial durante cuatro jornadas. Concretamente, estará disponible los jueves 16, 23 y 30 de julio, además del 6 de agosto, en horario de 18.30 a 21.30 horas. Para participar es necesario registrar previamente la compra en los tótems habilitados en el centro comercial o a través de la página web de La Sierra.

La ruleta de verano del Centro Comercial La Sierra / CÓRDOBA

Entre los premios se encuentran productos pensados para disfrutar de los días de playa y piscina, como pelotas, frisbees, colchonetas, sombrillas y soportes para el teléfono móvil. También se entregarán cajas sorpresa con accesorios como baterías portátiles, abanicos y fundas acuáticas para el móvil.

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Tarjetas regalo de Carrefour

Además de los premios directos de la ruleta, todas las personas que se registren durante la campaña entrarán en el sorteo de tres tarjetas regalo de Carrefour valoradas en 100 euros cada una y cuyo sorteo se resolverá el 10 de agosto.