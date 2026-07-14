Canarias desde Córdoba por 75 euros: nuevo 'bintazo' para viajar hasta marzo de 2027

Binter ha lanzado una nueva promoción para volar entre Córdoba y Canarias con billetes desde 75 euros por trayecto, en una oferta denominada 'Bintazo', que podrá reservarse hasta el próximo 27 de julio y será válida para viajar entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

El precio promocional se aplica por trayecto cuando el pasajero compra un billete de ida y vuelta, según ha informado la compañía aérea. La oferta permite viajar desde el aeropuerto de Córdoba hasta el archipiélago canario durante los meses de otoño e invierno y hasta el inicio de la primavera.

Conexión gratuita con todas las islas canarias

Una de las principales ventajas de esta ruta es que los viajeros que despeguen desde Córdoba podrán llegar, por el mismo precio, a cualquiera de las islas del archipiélago.

Binter incluye gratuitamente el vuelo interinsular de conexión, lo que permite continuar el desplazamiento desde el aeropuerto canario de llegada hasta la isla elegida por el pasajero. La compañía opera alrededor de 220 trayectos diarios entre las islas.

De esta forma, los viajeros podrán desplazarse desde Córdoba no solo a Gran Canaria o Tenerife, sino también conectar con destinos como Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro o La Gomera, de acuerdo con las condiciones de cada reserva.

Avión de Binter en el aeropuerto de Córdoba / Manuel Murillo

La posibilidad de visitar dos islas en un mismo viaje

La aerolínea también ofrece productos dirigidos a quienes quieran recorrer varios puntos del archipiélago durante sus vacaciones.

Entre ellos figura Discover, el servicio de escala o stopover que permite visitar dos islas en un mismo viaje mediante un pequeño suplemento sobre la tarifa habitual.

Otra de las opciones es AirPass Explorer, diseñada para realizar varios desplazamientos entre las islas vinculados a un billete nacional o internacional de ida y vuelta.

Aviones sin asiento central

Los vuelos entre Córdoba y Canarias se realizan en aviones Embraer E195-E2. Estas aeronaves cuentan con una configuración de dos asientos a cada lado del pasillo, por lo que ninguna fila dispone de asiento central.

Binter destaca también el mayor espacio entre filas y el menor nivel de ruido de estos reactores. El servicio incluye equipaje de mano a bordo y un aperitivo de cortesía para todos los pasajeros, con independencia de la tarifa seleccionada.

Cómo comprar los billetes desde Córdoba

Los billetes de la promoción pueden adquirirse hasta el 27 de julio a través de la página web y la aplicación móvil de Binter, en los teléfonos 922 32 77 00 y 928 32 77 00, así como en agencias de viajes.

Los precios finales dependerán de la disponibilidad, las fechas elegidas y el destino insular. La compañía recomienda consultar las condiciones concretas de la promoción antes de completar la reserva.