Aemet avisa de un nuevo ‘arreón’ de verano en Córdoba: sol, viento y máximas al borde de los 40 grados

Córdoba y su provincia vivirán este martes 14 de julio una jornada plenamente veraniega marcada por el tiempo estable, los cielos prácticamente despejados y unas máximas al alza, que anticipan el nuevo repunte térmico que se espera a partir del miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos del suroeste, ocasionalmente moderados por la tarde. En el caso de la capital, los termómetros subirán con rapidez durante la mañana hasta alcanzar los 35 °C a las 15.00 horas y marcar la máxima de 37 grados en el segundo tramo de la tarde. El descenso de las temperaturas de cara a la noche será más pausado, con una marca de 32 °C prevista a las 22.00 horas.

Uno de los elementos más destacados de la jornada será el viento de componente oeste y suroeste, que será flojo durante la mañana, pero aumentará por la tarde, con velocidades próximas a los 20 o 25 kilómetros por hora y rachas que podrán acercarse puntualmente a los 38 kilómetros por hora. Este viento favorecerá que el ambiente resulte algo menos sofocante que en jornadas de calma absoluta, aunque también elevará el riesgo de propagación de incendios en zonas con vegetación seca.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 17º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 34º.

El miércoles vuelve a subir el termómetro

El miércoles 15 de julio marcará el repunte de las temperaturas, con una máxima prevista en la capital de 39 °C y la activación del aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa entre las 13.00 y 21.00 horas. Eso sí, la mínima prevista de 16 grados contribuirá a que la noche sea apacible y el ambiente más fresco a primera hora.

Para esta jornada, la Aemet apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos del suroeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 16º y 39º, en Lucena entre 18º y 36º, en Pozoblanco entre 16º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 36º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Lo peor llegará a Córdoba el fin de semana

El pronóstico meteorológico dibuja un panorama similar para la jornada del jueves –también en aviso amarillo en la Campiña cordobesa- y el viernes, con la única diferencia de las mínimas, que subirán significativamente para situarse en el entorno de los 20 °C.

Todo ello será un anticipo de un fin de semana de calor sofocante, con una máxima de 43 grados el sábado -19 °C de mínima- y la temida marca de los 44 °C para la jornada del domingo 19 de julio, que además tendrá como prólogo una noche tropical con mínima de 23 grados.