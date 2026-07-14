Los convenios colectivos elevan los salarios un 3,11% en Córdoba, por encima de la media andaluza

Los convenios colectivos vigentes en la provincia de Córdoba recogen una subida salarial media del 3,11%, ligeramente por encima del promedio de Andalucía, situado en el 3,08%. Así lo recoge el último informe estadístico del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que refleja los datos del primer semestre de este 2026.

Córdoba cuenta actualmente con 47 convenios colectivos vigentes, que dan cobertura a 182.952 trabajadores de 34.542 empresas. Del total de acuerdos, 12 son originarios, es decir, incorporados durante el presente ejercicio, mientras que los 35 restantes son convenios revisados, firmados en años anteriores pero con actualización salarial para 2026.

La subida salarial de Córdoba supera levemente la media autonómica, aunque no es la más elevada de Andalucía. Cádiz registra un incremento del 3,45%, mientras que Huelva y Sevilla alcanzan el 3,34%. Por encima de todas ellas se sitúan los convenios interprovinciales, con un 5,37%, aunque estos afectan a más de una provincia.

Comercios en Córdoba. / Manuel Murillo

Los datos muestran además una clara diferencia entre los convenios sectoriales y los de empresa. En Córdoba hay 10 convenios de sector, que afectan a 176.400 trabajadores, frente a 37 convenios de empresa, que cubren a 6.552 empleados. De este modo, aunque los pactos empresariales son más numerosos, los sectoriales concentran el 96,4% de los trabajadores protegidos por la negociación colectiva en la provincia.

También existen diferencias en las subidas salariales pactadas. Los convenios sectoriales presentan un incremento medio del 3,15%, mientras que en los convenios de empresa la subida se limita al 1,97%. Por tipología, los convenios originarios recogen una mejora del 3,03% y los revisados, del 3,13%.

Pese a la amplia cobertura laboral, el número de convenios vigentes ha descendido respecto al año anterior. Córdoba tenía 60 acuerdos en vigor en 2025, frente a los 47 actuales, lo que supone una caída de alrededor del 21,7%. Sin embargo, el número de empresas cubiertas ha aumentado de forma notable, desde las 25.984 del año pasado hasta las 34.542 actuales, un crecimiento próximo al 33%.

La evolución es distinta en el número de trabajadores, que permanece prácticamente estable porque los convenios vigentes alcanzaban en 2025 a 183.535 empleados, frente a los 182.952 contabilizados hasta junio de este año, una reducción de apenas el 0,3%.

Córdoba concentra aproximadamente el 14,3% de todos los trabajadores andaluces protegidos por convenios colectivos vigentes. En el conjunto de la comunidad, los 571 acuerdos registrados afectan a 1.278.539 empleados y 235.742 empresas.

Comercio y agricultura concentran la mayor cobertura

Por sectores, el comercio es la actividad con mayor número de trabajadores cubiertos en Córdoba, con 92.175 empleados y 21.643 empresas. Le sigue la agricultura, con 70.000 trabajadores y 8.000 empresas. También presentan una cobertura destacada agua y saneamiento, con 43.931 trabajadores, y las actividades profesionales, con 42.000.

En cuanto a la jornada laboral, la media anualizada recogida en los convenios cordobeses asciende a 1.777,94 horas, por encima del promedio andaluz, fijado en 1.767,53 horas. La jornada es mayor en los convenios sectoriales, con 1.782,31 horas, que en los de empresa, donde se sitúa en 1.660,53.

Valoración de los sindicatos

Desde UGT Córdoba, su secretario de Acción Sindical, Jaime Sarmiento, valora de forma positiva la evolución de la negociación colectiva en la provincia. A su juicio, los incrementos pactados en los últimos años han permitido recuperar parte del poder adquisitivo perdido, aunque los salarios cordobeses siguen situándose por debajo de la media nacional.

Sarmiento atribuye esa mejora al trabajo de las mesas negociadoras y también al efecto del salario mínimo interprofesional, que, según su estimación, afecta al menos a un 35% de la población trabajadora de la provincia.

Por su parte, CCOO Córdoba reconoce que la negociación colectiva está permitiendo avanzar en mejoras salariales y laborales, pero advierte de que las conversaciones están siendo especialmente duras. Su secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva, Raúl Tirado, acusa a las patronales de mantener posiciones "muy cicateras" en materia salarial y de plantear retrocesos en derechos consolidados, especialmente en los complementos por incapacidad temporal, la conciliación y la jornada laboral.

Tirado sostiene que los márgenes y beneficios empresariales siguen creciendo, mientras las organizaciones empresariales endurecen sus posiciones en las mesas. "Una cosa es ceder dentro de una negociación y otra perder derechos que los trabajadores disfrutan desde hace muchos años", señala.

CCOO rechaza además el enfoque empresarial sobre el absentismo laboral. El sindicato denuncia que algunas patronales incluyen en ese concepto bajas médicas, permisos retribuidos y otros derechos laborales, y advierte de que el deterioro de la sanidad pública también está prolongando la duración de determinadas incapacidades temporales.

Todavía está pendiente el nuevo Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, en el que participan CEOE, Cepyme, CCOO y UGT y que fija orientaciones generales para los convenios.

Así están los principales convenios en Córdoba

Uno de los principales focos de negociación es el convenio del metal, que afecta a 2.185 empresas y 16.119 trabajadores. UGT ha alcanzado un preacuerdo con la patronal, pero CCOO todavía no ha decidido si lo suscribirá y prevé someter el texto a una asamblea de delegados.

El principal desacuerdo se centra en la ausencia de una jornada continua obligatoria durante el verano y en la posible reducción de los complementos por incapacidad temporal. CCOO considera que la jornada intensiva debería ser obligatoria ante las elevadas temperaturas y por la vinculación de parte del sector con actividades como la construcción.

Trabajadora de hostelería. / Manuel Murillo

En el convenio del aceite, CCOO y CTA mantienen una plataforma conjunta y consideran que la negociación está avanzada, aunque todavía quedan asuntos por cerrar. También han comenzado las conversaciones en clínicas privadas y panadería, mientras que la mesa del convenio de pastelería podría constituirse en septiembre.

El convenio de empresas distribuidoras de energía eléctrica está pendiente de la constitución de la mesa negociadora y el de gases licuados continúa atascado, aunque CCOO confía en que pueda salir adelante. Entre los acuerdos ya cerrados, el sindicato destaca el convenio del transporte de mercancías por carretera.

Durante este año concluye además la vigencia de convenios relevantes como los de construcción, madera, hostelería, transporte de viajeros y campo. En comercio, aunque el convenio se mantiene hasta finales de 2027, las partes deberán negociar la subida salarial correspondiente al próximo año.

La evolución de estas negociaciones volverá a analizarse el próximo 22 de julio, cuando el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales celebre una reunión técnica provincial para hacer seguimiento de los convenios sectoriales de Córdoba.