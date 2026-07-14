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Economía

La confianza empresarial crece un 3,6% en Córdoba en el tercer trimestre de 2026

La provincia mejora respecto al tercer trimestre de 2025, aunque las expectativas de los negocios para los próximos meses siguen siendo ligeramente negativas

Trabajadores de una empresa de construcción.

Trabajadores de una empresa de construcción. / AJ González

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Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La confianza empresarial ha crecido un 3,6% en Córdoba en el tercer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado. De esta forma, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se sitúa en 141 puntos, frente a los 136,1 registrados en el tercer trimestre de 2025, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) este martes.

El dato coloca a Córdoba por encima de la media andaluza, situada en 139,2 puntos, y entre las provincias con mayor nivel de confianza empresarial de la comunidad. Solo Málaga, con 152,8 puntos, y Jaén, con 141,8, presentan un índice superior.

La evolución cordobesa también resulta más favorable que la del conjunto de Andalucía en términos interanuales. Mientras el índice provincial crece un 3,6%, equivalente a 4,9 puntos, respecto al tercer trimestre de 2025, el indicador autonómico se sitúa por debajo del nivel alcanzado un año antes.

El valor actual es además uno de los más altos registrados en Córdoba para un tercer trimestre desde el inicio de la serie. No obstante, todavía permanece por debajo de los 143,7 puntos alcanzados en 2024.

Las empresas cordobesas valoran de forma mayoritariamente positiva la evolución de sus negocios durante el segundo trimestre de 2026. El 24,1% de los establecimientos considera que la marcha de su actividad fue favorable, mientras que el 16,9% la califica como desfavorable.

Cautela ante el tercer trimestre

La mejora general de la confianza no elimina las dudas sobre la evolución inmediata de la actividad. En Córdoba, el 19,3% de los establecimientos espera una marcha favorable de su negocio durante el tercer trimestre, frente al 20,5% que anticipa un comportamiento desfavorable, lo que refleja que hay ligeramente más empresas pesimistas que optimistas ante los próximos meses.

La situación contrasta con la del conjunto andaluz, donde el balance de expectativas es positivo. El 21,2% de los establecimientos de la comunidad se muestra optimista y el 14,6% pesimista, con una diferencia favorable de 6,6 puntos.

Pese a este resultado negativo, las perspectivas de las empresas cordobesas han mejorado respecto al tercer trimestre de 2025, cuando el saldo de expectativas se situaba en 9,1 puntos negativos.

La confianza aumenta un 4% en Andalucía

En el conjunto de Andalucía, la confianza empresarial crece un 4% respecto al trimestre anterior. El avance se produce en todas las provincias salvo Granada, mientras que Almería registra el mayor incremento intertrimestral, con un 8,9%.

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Por sectores, la confianza mejora en todas las actividades. Los mayores aumentos corresponden al comercio y al grupo formado por transporte y hostelería, ambos con una subida del 6,7%. El transporte y la hostelería presentan además la valoración más favorable sobre el trimestre terminado, con un saldo positivo de 17,2 puntos. En cuanto a las expectativas, la industria es el sector más optimista, con 16,5 puntos.

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