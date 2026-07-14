Estadística del INE
Los condenados por delitos sexuales en Córdoba aumentan un 24% y alcanzan su máximo histórico
La capital y la provincia suman 45 adultos y 12 menores condenados por delitos sexuales, cifras récord en la serie histórica
Las personas condenadas en Córdoba por delitos sexuales alcanzaron el pasado año su máximo histórico. Es una de las principales conclusiones de la Estadística de Población Condenada publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja un aumento tanto entre adultos como entre menores. En concreto, en 2025 fueron condenados hasta 45 adultos y 12 menores por delitos sexuales.
En general, por distintos tipos de delitos, en Córdoba los tribunales dictaron condenas para un total de 3.981 adultos, frente a los 4.009 del año anterior, lo que supone una bajada del 0,7%. Si se exceptúan el dato de 2023 y el año de la pandemia, se trata de la cifra más baja desde 2019, cuando se contabilizaron solo seis condenados menos.
Casi 4.000 condenados
De los 3.981 adultos condenados, 3.513, es decir, el 88,2%, tenían nacionalidad española, mientras que los 468 restantes, el 11,8%, eran extranjeros. Esta última cifra marca el dato más alto de la serie histórica, que arranca en 2013. Por sexos, la gran mayoría de las personas condenadas fueron hombres, que representaron el 83% del total.
La mayoría de los condenados adultos, 2.828, lo fueron por un solo delito, mientras que 1.153 fueron condenados por dos o más. En este último caso, la cifra también supone el dato más alto de la serie histórica.
Los delitos sexuales, uno de los datos que destaca en la estadística
El dato más destacado aparece en los delitos sexuales. En el caso de los adultos, se contabilizaron 45 condenados por este tipo de delitos, cuatro más que en 2024, lo que supone el máximo histórico. Esta subida también se traslada a los menores, que pasan de cinco a doce condenados por delitos sexuales y alcanzan igualmente la cifra más alta de la serie.
En conjunto, Córdoba registró el pasado año 57 personas condenadas por delitos sexuales entre adultos y menores, frente a las 46 del ejercicio anterior. El incremento es del 23,9%.
Repuntan los menores condenados
La estadística también analiza el número de menores condenados en Córdoba, que repuntaron el pasado año hasta los 203, frente a los 174 de 2024. Esto supone una subida del 16,7%, aunque la cifra se mantiene lejos del máximo histórico registrado en 2021, cuando se contabilizaron 272 menores condenados.
De esos 203 menores condenados, 181 fueron hombres y 22 mujeres. Es decir, los varones representaron el 89,2% del total. Por nacionalidad, 192 eran españoles y once extranjeros, por lo que el 94,6% de los menores condenados en Córdoba tenían nacionalidad española. Además, la cifra de menores extranjeros condenados se sitúa en su dato más bajo de la serie histórica. Por tipología, 115 menores fueron condenados por una sola infracción penal, ya fuera delito o falta, mientras que 88 lo fueron por dos o más infracciones.
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