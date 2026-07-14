La compraventa de viviendas crece un 6% en Córdoba y firma su segundo mejor inicio de año desde 2007

El mercado inmobiliario mantiene su tendencia al alza en Córdoba y la provincia ha registrado 4.653 compraventas de viviendas entre enero y mayo, lo que supone un incremento del 6% respecto a las 4.391 operaciones contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, se han vendido 262 viviendas más que en los cinco primeros meses de 2025, según los últimos datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resultado es el segundo mejor arranque de año de toda la serie histórica, iniciada en 2007. Solo queda por debajo de las 4.997 compraventas registradas entre enero y mayo de aquel ejercicio, en pleno auge del mercado inmobiliario. Dicho de otro modo, solo 2007 registró más compraventas en los cinco primeros meses del año; todos los ejercicios posteriores quedaron por debajo de la cifra alcanzada este 2026.

La evolución provincial es además más favorable que la del conjunto de España en términos porcentuales. En el país se contabilizaron 56.462 compraventas durante mayo y la tasa acumulada publicada por el INE hasta ese mes refleja un descenso del 3,4%.

Andalucía también presentó un comportamiento positivo durante mayo y fue, junto con Extremadura, una de las dos únicas comunidades autónomas en las que aumentaron las compraventas respecto al mismo mes de 2025. En concreto, el incremento andaluz fue del 2,2%.

La vivienda usada sostiene el crecimiento

El aumento de las operaciones en Córdoba se concentra fundamentalmente en la vivienda de segunda mano. Entre enero y mayo se vendieron 3.794 viviendas usadas, frente a las 3.424 del mismo periodo de 2025. La subida alcanza así el 10,8%, con 370 operaciones más. Este segmento concentra ya aproximadamente el 81,5% de todas las compraventas registradas en la provincia durante los cinco primeros meses del año.

Una mujer mira pisos en una inmobiliaria. / AJ González

La evolución de la vivienda nueva es la contraria, porque hasta mayo se formalizaron 859 operaciones, 108 menos que las 967 contabilizadas un año antes. El descenso interanual se sitúa en el 11,2%. Solo durante mayo se vendieron en Córdoba 922 viviendas, un 3,9% más que las 887 operaciones registradas en el mismo mes del año anterior. De ellas, 776 eran usadas y 146 nuevas. Mientras las ventas de segunda mano crecieron un 8,8% en mayo, las correspondientes a vivienda nueva descendieron un 16,1%.

Retrocede la vivienda protegida

También se observan diferencias importantes según el régimen de protección. Las ventas de vivienda libre ascendieron a 4.173 entre enero y mayo, frente a las 3.833 del mismo periodo de 2025. El incremento es del 8,9%, con 340 operaciones más, mientras la vivienda libre representa cerca del 90% del mercado residencial cordobés.

La vivienda protegida, por el contrario, continúa perdiendo peso. En los cinco primeros meses del año se vendieron 480 inmuebles protegidos, frente a los 558 contabilizados un año antes. La caída alcanza el 14%. En mayo se transmitieron mediante compraventa 839 viviendas libres y 83 protegidas. Las primeras crecieron un 7,4% interanual, mientras que las segundas disminuyeron un 30,3%.

Más de 7.300 viviendas cambiaron de titular

Si se tienen en cuenta todas las formas de transmisión y no únicamente las compraventas, 7.310 viviendas cambiaron de propietario en Córdoba entre enero y mayo. Además de las 4.653 compraventas, se contabilizaron 1.576 herencias, 111 donaciones, nueve permutas y 961 operaciones incluidas por el INE bajo otros títulos de adquisición.

Solo en mayo se transmitieron en total 1.440 viviendas, un 1,8% menos que las 1.467 del mismo mes de 2025. La caída de las herencias y las donaciones compensó el crecimiento de las compraventas. Las viviendas heredadas descendieron un 10,8% en mayo, hasta 323, mientras que las donaciones bajaron un 38,2%, con 21 operaciones.