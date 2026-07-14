El el centro de información y recepción de la Mezquita-Catedral de Córdoba registra casi 264.000 accesos en sus primeros cinco meses

El Centro de Información y Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha registrado 263.985 accesos durante sus primeros cinco meses de funcionamiento, desde su apertura el pasado 20 de enero, según los datos presentados este martes por José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral.

Del total de entradas contabilizadas en el edificio, 177.977 corresponden a los espacios museográficos. En este sentido, la zona audiovisual y expositiva de la planta baja, donde se muestran contenidos arqueológicos y recursos interpretativos sobre el monumento, ha concentrado 108.350 visitas. Por su parte, la exposición permanente situada en la segunda planta ha recibido 69.627 personas.

Desde el Cabildo consideran que el centro comienza a consolidarse como un recurso turístico con entidad propia. Jiménez Güeto ha señalado que han identificado que algunos visitantes se desplazan expresamente hasta Córdoba para conocer estas instalaciones, más allá de la visita tradicional a la Mezquita-Catedral.

La institución sostiene que la valoración recibida por parte del público y de especialistas nacionales e internacionales está siendo positiva y confía en que los datos sigan creciendo a medida que aumente la promoción del espacio. El Cabildo plantea el centro como una herramienta para mejorar la acogida y la información al visitante, pero también como un nuevo punto de interpretación del conjunto monumental y de su historia.