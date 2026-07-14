Carmen García Callado, Premio Extraordinario de Bachillerato en Córdoba: "Por mucho que estudies, si no tienes apoyo, la presión puede afectarte mucho"

Carmen García Callado ha recogido este martes el Premio Extraordinario de Bachillerato en Córdoba. Alumna de Ciencias Sociales en el CDP Sagrado Corazón, ha mostrado su alegría por el reconocimiento. "Siento que todo lo que he trabajado ha merecido la pena y ha servido para conseguir algo así que estoy muy satisfecha", ha asegurado. "Lo peor ha sido llevarlo todo al día y afrontar tantos exámenes seguidos, la presión es más que el propio trabajo". Explica que cuando empezó el curso, no pensaba que algo así ocurriría. "Ni siquiera sabía que existían estos premios, me lo explicó mi tutora cuando acabó el curso y me dijo que podía presentarme".

Ha obtenido un 13,007 en la PAU aunque no necesitaba tanta nota para estudiar Derecho, que será lo que haga. "Siempre me ha gustado tener buenas notas", ha comentado, "y he elegido Derecho porque creo que tengo vocación por todo lo relacionado con ese mundo". Y eso que en su familia no hay ningún abogado. "Yo afronto el futuro con ganas y con interés por descubrir cómo será". No le asusta el futuro, aunque es consciente de que tendrá que trabajar duro en los próximos años. Su intención es opositar una vez acabe la carrera para ser abogada del Estado, una meta difícil. "Me preocupa más tener que estudiar muchas horas al día y enfrentarme a un temario tan denso, encontrar trabajo no es lo que más temo".

En la PAU, le preocupaba especialmente la asignatura de Matemáticas después de la racha de exámenes complicados y Lengua. No obstante, le sorprendió el resultado en Historia. "Pensaba que sacaría peor nota y tuve una calificación muy buena". A quienes empiezan Bachillerato, les aconseja "que intenten llevarlo todo al día y que no se agobien porque no es tan difícil como parece". Para ella, ha sido clave, la constancia el apoyo de su familia y de sus amigos. "Por mucho que estudies, si no tienes apoyo, la presión puede afectarte mucho".