Testimonio
Candela León, Premio Extraordinario de Bachillerato en Córdoba: "Estudiaré Inteligencia Artificial, no creo que tenga problemas para encontrar trabajo"
La joven cordobesa destaca la importancia de conocerse a uno mismo, tus fortalezas y debilidades, para organizarse a la hora de estudiar y mejorar los resultados académicos
Candela León Pinilla, alumna del IES Medina Azahara, es otra de las jóvenes que este martes ha recibido el Premio Extraordinario de Bachillerato 2026 en Córdoba. Como sus compañeras, no esperaba ganarlo, aunque cree que es "el fruto del trabajo de todo el año". Estudiante de Ciencias, obtuvo un 10 en Bachillerato y un 13,74 en la PAU y el próximo curso se irá a Madrid para estudiar Inteligencia Artificial en la Universidad Carlos III. Su padre es ingeniero agrónomo y su mádre médico, pero a ella siempre le han fascinado las nuevas tecnologías. "Yo tenía claro que quería estudiar algo de la rama tecnológica así que después de ver las opciones que tenía, la decisión no fue muy difícil, solo era cuestión de conseguir la máxima calificación que estuviera a mi alcance".
Le preocupaban las asignaturas de Letras porque las relacionadas con los números se le dan bastante bien. "Por eso dediqué mucho más tiempo a estudiar esas materias que otras". Está convencida de que para conseguir los mejores resultados "es importante conocer tus puntos fuertes y débiles y organizarte bien para repartir el tiempo de forma adecuado, hay que tener claro cuánto tiempo tienes que dedicar a cada asignatura según tus necesidades y repartir el esfuerzo".
Convencida de que es un terreno que está en auge, cree que ha elegido bien la carrera. "La inteligencia artificial es un tema de plena actualidad y no creo que tenga demasiados problemas para encontrar trabajo". Lo que no tiene claro es si se decantará por la empresa privada o si buscará en el sector público. "Creo que eso lo iré viendo a medida que avance la carrera y me especialice, en principio me atrae más la empresa privada aunque nunca se sabe.
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