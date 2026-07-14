Ayuntamiento de Córdoba
El campus 'Diviértete en verano' de Córdoba suma 1.200 escolares y aumenta un 20% su participación
La Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba organiza las actividades en el Centro de Educación Ambiental, que buscan la conciliación familiar y la educación en valores
El Centro de Educación Vial de Córdoba acoge un año más el campus Diviértate en verano, que impulsa la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba y que ha experimentado este año un incremento de participación del 20%. La concejala Narci Ruiz ha puesto en valor que el gobierno local recuperase estas actividades hace tres años y ha destacado el objetivo de ayudar a la conciliación familiar en el mes de julio. Este año han sido 1.200 escolares los que participan en alguna de las actividades que se desarrollan en horario de mañana de 10 a 1 del mediodía.
Actividades desarrolladas en el Campus 'Diviértate en verano'
"Aquí lo que desarrollamos son actividades donde los niños pueden seguir creciendo, aprendiendo, conviviendo, divirtiéndose de una forma muy atractiva y muy cercana", ha asegurado la edil para destacar la educación en valores por la que apuesta el Ayuntamiento de Córdoba.
Los talleres del campus del Centro de Educación Ambiental están divididos en cinco áreas importantes: medio ambiente, educación vial, educación emocional, patrimonio y cultura. Este último especialmente enfocado a la expresión artística, la danza o el teatro.
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