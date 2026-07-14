El Ayuntamiento de Córdoba fija como prioridades el comercio local, las políticas sociales, el Anillo Verde y la gestión turística

La Comisión Delegada Permanente de la Agenda Córdoba ha identificado cuatro ámbitos que requerirán un mayor impulso durante los próximos meses: el comercio local, las políticas sociales y de inclusión, la coordinación cultural y turística y la finalización del Anillo Verde.

La reunión, celebrada este martes 14 de julio, ha servido también para analizar el grado de ejecución de las 137 actuaciones incluidas en el Plan de Acción Local de la Agenda Córdoba. Según los datos municipales, el 74 % de los proyectos se encuentra ya en marcha.

El seguimiento se realiza a través de un cuadro de mando elaborado por la Oficina Técnica de la Agenda Córdoba con información procedente de más de 30 áreas municipales y entidades públicas.

Esta herramienta permite evaluar los proyectos incluidos en los cuatro ejes estratégicos del plan: actividad empresarial e innovación, cultura y turismo, equidad social y sostenibilidad.

Cuatro retos para los próximos meses

La Comisión ha señalado como una de sus prioridades la elaboración del futuro Plan Estratégico de Comercio, concebido como una herramienta para apoyar al comercio de proximidad y reforzar su competitividad.

También plantea fortalecer los mecanismos de coordinación y gobernanza de las políticas culturales y turísticas, además de intensificar las medidas sociales y de inclusión mediante la colaboración con otras administraciones.

La cuarta línea de trabajo será la finalización progresiva del Anillo Verde, considerado por el Ayuntamiento una infraestructura estratégica para la biodiversidad, la movilidad sostenible y el bienestar urbano.

Anillo verde de Córdoba. / Ramón Azañón

Baja el paro y crecen las afiliaciones en Córdoba

Los indicadores económicos analizados por la comisión reflejan una reducción del desempleo en Córdoba durante el último año. El número de personas inscritas como desempleadas ha pasado de 29.181 a 27.040, mientras que la tasa de paro ha descendido del 20,9 % al 19,5 %.

Las afiliaciones a la Seguridad Social han aumentado hasta las 150.024 y el número de empresas registradas en la ciudad supera ya las 23.000.

También han crecido las ayudas municipales destinadas al emprendimiento. La cuantía ha pasado de 459.186 euros a más de 1,7 millones, mientras que el número de emprendedores beneficiarios se ha elevado de 203 a 605.

El Ayuntamiento destaca, además, la reciente distinción de Córdoba como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Este reconocimiento permitirá reforzar la presencia de la ciudad en redes nacionales y promover proyectos de digitalización, transferencia de conocimiento y colaboración entre el sector público y el privado.

Córdoba supera por primera vez el millón de viajeros

En el ámbito turístico, Córdoba superó por primera vez el millón de viajeros durante 2025, con un total de 1.000.008 visitantes y más de 1,69 millones de pernoctaciones. El sector de congresos y eventos también mantiene una evolución positiva. La ciudad ha acogido más de 73 encuentros, cuyo impacto económico se aproxima a los 45 millones de euros.

En materia patrimonial, la Agenda Córdoba recoge intervenciones en ejecución o proyectadas en el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Templo Romano y el Convento de Santa Clara.

También destaca la aprobación por la junta de gobierno local del Plan de Gestión del Casco Histórico, remitido posteriormente al Ministerio de Cultura para su traslado a la Unesco.

El documento pretende compatibilizar la protección del patrimonio, el uso ciudadano del casco histórico y la actividad turística.

Turistas en la Mezquita-Catedral. / Víctor Castro / COR

Vivienda, inclusión social y atención a colectivos vulnerables

Las políticas sociales constituyen otro de los ejes del Plan de Acción Local. Entre las iniciativas analizadas figura el proyecto Córdoba Impulsa, destinado a favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Este programa se complementa con los planes integrales de las estrategias ERACIS y ERACIS+, dirigidos a los barrios con mayores necesidades de transformación social.

En materia de vivienda, Vimcorsa trabaja en la actualización del Plan Municipal de Vivienda y Suelo y en la promoción de nuevas viviendas protegidas.

El Ayuntamiento también plantea desarrollar el Plan Vives, que prevé ofrecer entre 600 y 700 viviendas de alquiler destinadas específicamente a jóvenes.

A estas actuaciones se añaden las ayudas de emergencia habitacional, que pueden cubrir hasta el 85 % del alquiler de las familias vulnerables, y recursos como La Casita, destinado a jóvenes extutelados.

La Agenda Córdoba incorpora igualmente medidas de apoyo directo a las familias, como el cheque bebé.

Córdoba reivindica su modelo de accesibilidad urbana

El balance municipal también destaca las actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de los espacios públicos y los itinerarios urbanos. El Ayuntamiento considera que estas políticas han convertido a Córdoba en un laboratorio de diseño inclusivo y recuerda que la ciudad fue reconocida como la segunda más accesible de Europa.

La capital también ha recibido distintos reconocimientos de entidades como el Grupo Social ONCE por sus iniciativas para facilitar la movilidad y la autonomía de las personas con discapacidad.

El Anillo Verde suma 108 hectáreas

La transición ecológica ocupa otro de los grandes bloques de actuación de la Agenda Córdoba. La ciudad cuenta actualmente con 108 hectáreas de zonas verdes urbanas vinculadas al Anillo Verde y con 20 kilómetros de vías verdes consolidadas.

En regeneración urbana, el Ayuntamiento mantiene las intervenciones desarrolladas a través de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana en Parque Figueroa y Santuario, a las que se sumará una nueva actuación prevista en Ciudad Jardín.

La planificación municipal incluye igualmente la creación de comunidades energéticas, la rehabilitación de edificios públicos y el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética.

Más de 100 puntos de recarga para vehículos eléctricos

En el ámbito de la movilidad sostenible, Córdoba tiene previsto instalar 100 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos. El Ayuntamiento prevé ampliar esta red y continuar fomentando el transporte público, cuyo número de usuarios ha aumentado durante varios años consecutivos.

La economía circular, los huertos urbanos, la sensibilización ambiental y la participación ciudadana a través del Consejo Municipal de Medio Ambiente completan las actuaciones incluidas en este eje.

Sadeco, Emacsa y Aucorsa participan en los proyectos

Las empresas municipales desempeñan también un papel destacado en el desarrollo de la Agenda Córdoba. Sadeco mantiene programas de educación ambiental que, según los datos aportados por el Ayuntamiento, reciben una valoración ciudadana de 9,67 puntos sobre 10.

Trabajadores de Sadeco en plena faena. / Manuel Murillo / COR

Emacsa desarrolla proyectos de digitalización financiados mediante el Perte del Ciclo del Agua y nuevas infraestructuras destinadas a mejorar la adaptación de la ciudad al cambio climático.

Por su parte, Aucorsa continúa con la modernización de su flota y la implantación de sistemas digitales y medidas de accesibilidad.

El 74 % de las actuaciones está en ejecución

La Agenda Córdoba engloba 137 actuaciones vinculadas al desarrollo económico, la cultura, el turismo, la cohesión social y la sostenibilidad.

Los datos presentados ante la Comisión indican que el 74 % de estos proyectos ya está en ejecución.

El Ayuntamiento considera que la coordinación entre áreas municipales, empresas públicas y otras administraciones será decisiva para completar las actuaciones pendientes y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, inclusivo y competitivo.