Álvaro Lovera, socio fundador de Campus Córdoba: «La ciudad contará con el mayor centro de formación en IA del sur de Europa»

Campus Córdoba, la antigua torre de Agrónomos, ha acogido este martes el Aria Business Day, un evento organizado por Aria que ha servido para presentar a empresas e inversores el que aspira a ser «el mayor centro de formación en inteligencia artificial del sur de Europa», según ha recalcado Álvaro Lovera, socio fundador del campus.

La cita ha reunido alrededor de 250 acreditados, entre inversores y representantes de empresas, en un encuentro de carácter cerrado y con un marcado perfil técnico. El programa ha contado con ponencias y mesas redondas a cargo de multinacionales como Google, HP o Indra, compañías que, según ha destacado Lovera, respaldan el proyecto. «Lo que se viene es algo muy gordo», ha apuntado.

Una de las ponencias del Aria Business Day. / C. TOCADOS

El socio fundador de Campus Córdoba ha explicado que este encuentro supone el pistoletazo de salida para convertir la antigua torre de Agrónomos en un gran polo de atracción, formación y especialización en inteligencia artificial. La intención es que Córdoba se posicione como un referente en torno a una tecnología que ya está transformando la educación, el empleo y el tejido productivo.

Ponencias técnicas para «abrir boca»

Las ponencias han tenido un formato breve, de unos quince minutos, con el objetivo de «abrir boca» y empezar a analizar el papel que puede jugar la IA, especialmente en el sector educativo y, en segundo plano, en el mundo laboral. Lovera ha señalado que la cita de este martes tenía un enfoque más interno y empresarial, aunque ya se trabaja en un nuevo evento para octubre dirigido al público general.

Durante la jornada, Fernando Rodríguez, director del área de educación de Grupo Solutia, tecnológica especializada en servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación para empresas y administraciones, ha señalado que la inteligencia artificial plantea «muchos retos». Entre ellos, ha destacado la necesidad de «dar respuesta a la demanda de las empresas en un mundo cada vez más complejo» y en el que «la tecnología avanza a gran velocidad». Para Rodríguez, resulta fundamental crear un ecosistema en el que empresas, centros formativos y alumnos puedan afrontar esos desafíos de manera conjunta. A su juicio, la clave pasa por pensar continuamente en el alumnado y en las competencias que necesitará para incorporarse a un mercado laboral cada vez más condicionado por la IA.

Charla de Fernando Rodríguez, director del área de educación de Grupo Solutia / C. TOCADOS

En la misma línea, el responsable de Google for Transformation en España, Mariano Salas, ha defendido que la inteligencia artificial «democratiza la información» y permite «procesarla y convertirla en conocimiento». A su juicio, esta tecnología está suponiendo «una revolución en la enseñanza», por lo que considera necesario impulsar redes educativas capaces de repensar un sistema que ve «obsoleto» y de garantizar una transferencia real de conocimientos. En resumen, ha defendido que el objetivo debe ser «aprender gracias a la IA».

Domar la IA y encauzarla

Por su parte, Antonio Osorio, responsable de FP Innova, HP-Intel, ha recordado que «el 60% de las empresas están desplegando dispositivos que permiten ejecutar una IA local» y ha destacado el papel que esta tecnología tendrá en los procesos productivos. Osorio ha apuntado que la industria ya demanda perfiles capaces de «domar a la IA y encauzarla» para optimizar al máximo el uso de hardware de alto rendimiento.

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El Aria Business Day ha servido así como primera carta de presentación empresarial de un proyecto que quiere situar a Córdoba en el mapa de la formación tecnológica avanzada. Una apuesta que, según sus impulsores, no se limita a enseñar inteligencia artificial, sino a conectar talento, empresas y nuevas oportunidades en torno a una de las grandes transformaciones de los próximos años.