Córdoba dará un paso más en la difusión de su patrimonio histórico con un espectáculo audiovisual inmersivo que permitirá recorrer la ciudad de hace 2.000 años dentro de la exposición Córdoba romana. La ciudad oculta, prevista para este otoño en la Sala Vimcorsa. En el ámbito económico, el Ayuntamiento ha presentado un plan dotado con 18 millones de euros para reforzar el trabajo autónomo y el emprendimiento hasta 2031, convirtiendo a la capital cordobesa en la segunda ciudad española con un programa específico de estas características. Mientras, el gobierno local ha desbloqueado la modificación presupuestaria necesaria para culminar el cerramiento del Nuevo Arcángel, una actuación que espera iniciar este verano tras meses de retraso.

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