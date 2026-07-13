La actualidad del lunes 13 de julio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La recreación inmersiva de la Córdoba romana, el nuevo plan municipal de 18 millones para autónomos y emprendedores y el impulso definitivo al cerramiento del Nuevo Arcángel centran la agenda vespertina
Córdoba dará un paso más en la difusión de su patrimonio histórico con un espectáculo audiovisual inmersivo que permitirá recorrer la ciudad de hace 2.000 años dentro de la exposición Córdoba romana. La ciudad oculta, prevista para este otoño en la Sala Vimcorsa. En el ámbito económico, el Ayuntamiento ha presentado un plan dotado con 18 millones de euros para reforzar el trabajo autónomo y el emprendimiento hasta 2031, convirtiendo a la capital cordobesa en la segunda ciudad española con un programa específico de estas características. Mientras, el gobierno local ha desbloqueado la modificación presupuestaria necesaria para culminar el cerramiento del Nuevo Arcángel, una actuación que espera iniciar este verano tras meses de retraso.
- Córdoba viajará 2.000 años atrás con un espectáculo inmersivo sobre su pasado romano
- El Ayuntamiento de Córdoba lanza un plan de 18 millones específico para autónomos y emprendedores
- La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel
Además, destacamos estas otras noticias:
Incendio de Almería
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
Cultura
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Andalucía
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España
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