La actualidad del lunes 13 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en Córdoba, la última víctima del incendio de Almería y el balance de un Festival de la Guitarra marcado por el flamenco centran la actualidad de este inicio de semana
Córdoba continúa completando su crecimiento urbano con más de una docena de planes de reforma interior y estudios de detalle que permitirán levantar en los próximos años más de 4.000 viviendas, además de nuevos espacios verdes, comercios y equipamientos, sin necesidad de expandir el casco urbano hacia la periferia. Las miradas siguen esta semana en Almería, donde ayer se confirmó una víctima más. El balance del devastador incendio forestal de Los Gallardos se eleva a 13 fallecidos tras la muerte de una mujer de 93 años que permanecía ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas. En lo cultural, la 45ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba cierra con una valoración marcada por el protagonismo del flamenco y la calidad artística de su programación, aunque también por la dificultad para llenar las salas y atraer al público en un formato que parece haber dejado atrás los grandes conciertos.
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos
- Un Festival de la Guitarra de Córdoba muy flamenco que busca relevo en la butaca
Además, destacamos estas otras noticias:
Incendio de Almería
- Directo | El Infoca da por estabilizado el incendio en Los Gallardos (Almería): mil evacuados regresarán paulatinamente a sus casas
- Finalizan las batidas en Los Gallardos (Almería) sin encontrar nuevas víctimas mortales en las zonas incendiadas
- Pedro Sánchez visitará hoy las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos
Córdoba ciudad
- Córdoba, una de las ciudades con más fuentes por persona: Emacsa gestiona más de 800, la mayoría con agua potable
- Plazas, parques y zonas deportivas, los usos previstos en parcelas libres del núcleo urbano de Córdoba
- Eduardo García, delegado de Prolibertas en Córdoba: "El programa Convivienda está teniendo un 85% de resultado positivo"
- La guerra también se simula en Córdoba, pero ya no parece un videojuego
Provincia
- La histórica túnica de cigarrón del Nazareno de Cabra inicia una esperada restauración para garantizar su conservación
- Los comerciantes de Lucena piden reducir «el impacto» de las obras en el centro
- La Cueva del Yeso en Baena encara su reapertura tras más de seis años cerrada por motivos de seguridad y conservación
Deportes
Campo
España
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
- El verano en las chabolas de Córdoba: 'No dormimos ni de noche ni de día