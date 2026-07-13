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La actualidad del lunes 13 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en Córdoba, la última víctima del incendio de Almería y el balance de un Festival de la Guitarra marcado por el flamenco centran la actualidad de este inicio de semana

Bolsas de suelo que salpican Córdoba

Bolsas de suelo que salpican Córdoba

Manuel Murillo

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Córdoba continúa completando su crecimiento urbano con más de una docena de planes de reforma interior y estudios de detalle que permitirán levantar en los próximos años más de 4.000 viviendas, además de nuevos espacios verdes, comercios y equipamientos, sin necesidad de expandir el casco urbano hacia la periferia. Las miradas siguen esta semana en Almería, donde ayer se confirmó una víctima más. El balance del devastador incendio forestal de Los Gallardos se eleva a 13 fallecidos tras la muerte de una mujer de 93 años que permanecía ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas. En lo cultural, la 45ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba cierra con una valoración marcada por el protagonismo del flamenco y la calidad artística de su programación, aunque también por la dificultad para llenar las salas y atraer al público en un formato que parece haber dejado atrás los grandes conciertos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Incendio de Almería

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

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