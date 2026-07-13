Sadeco multa por segunda vez a Contenur por retrasos en la entrega de contenedores para Alcolea y Santa Cruz en Córdoba

La empresa municipal de limpieza, Sadeco, ha vuelto a multar a la empresa Contenur por el retraso en la entrega de contenedores a la ciudad de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba ha acordado la imposición de penalidades en el contrato para adquirir equipamiento para la ejecución de diversas actuaciones de mejora en la recogida de biorresiduos puerta a puerta en la barriada cordobesa de Santa Cruz y la implantación del quinto contenedor en Alcolea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por la Unión Europea con los Fondos Next Generation 2021.

La multa se acordó por la demora de 21 días en el suministro de 25 contenedores de carga lateral aptos para sistema de cierre/apertura electrónico para recogida separada de biorresiduos. Este contrato fue adjudicado a la empresa Contenur. En concreto, el Ayuntamiento de Córdoba ha acordado la deducción de 2.745 euros sobre las facturas pendientes de pago a la empresa adjudicataria.

El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 206.910 euros IVA incluido y contempla el suministro de estos 25 contenedores de carga lateral, así como de otros 20 contenedores de gancho de 25 m³ y de 690 cubos domésticos para biorresiduos.

Acumulación de enseres junto a contenedores en un barrio de Córdoba. / CÓRDOBA

Lo que contempla el contrato

Este contrato pretende la mejora del servicio de recogida separada de biorresiduos a partir de tres actuaciones. Por un lado, la implantación en la vía pública de Córdoba de contenedores de grandes dimensiones con acceso controlado para albergar residuos domiciliarios como restos de poda, de jardinería, leña, matorrales, jaramagos... Por otro, la incorporación del quinto contenedor en Alcolea para la fracción bioresiduos y una última actuación que pasa por la modificación del sistema actual en Santa Cruz a un sistema de puerta a puerta para las fracciones residuos y envases-resto. Estas dos últimas se conciben a modo de experiencia piloto.

Segunda multa a Contenur

Esta es la segunda vez que Sadeco sanciona a Contenur. La primera vez fue el pasado mes de octubre por el retraso en el contrato de renting de contenedores para la sustitución de 5.305 contenedores. Este contrato tiene un plazo de 8 años y un presupuesto de 17 millones. En aquella ocasión, la multa ascendió a 230.055 euros.

Propuesta del PSOE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, propondrá en el consejo de administración de Sadeco que se tenga en cuenta en futuras licitaciones y que se incluya en los pliegos de contratación la posibilidad de excluir o penalizar a las empresas incumplidores en contratos anteriores.