La reivindicación por los cines de verano continúa con Georges Méliès en San Agustín mientras el Coliseo San Andrés empieza la temporada con buen pie

La plaza de San Agustín se convirtió este domingo en cine improvisado abierto y gratuito en respuesta a la segunda iniciativa ciudadana convocada en defensa de los cines de verano. Cuando se fue el sol, se proyectó la película Viaje a la luna de Georges Méliès con música en directo, en presencia de un nutrido grupo de cordobeses. Tras la acogida de la primera acción celebrada en la plaza de la Fuenseca, para reivindicar "estos espacios estrechamente ligados a la vida cultural, vecinal y sentimental de la ciudad", según detalla la convocatoria, los vecinos se han vuelto a organizar para insistir en su reclamación bajo el lema "Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas".

Los asistentes asistieron a quince minutos de cine, plaza y reivindicación para recordar que "los cines de verano forman parte de una manera profundamente cordobesa de vivir las noches estivales al aire libre, en comunidad y compartiendo cultura". Según la convocatoria, la iniciativa surge "ante la amenaza que pesa sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, espacios que durante décadas han formado parte de la memoria de varias generaciones de cordobeses y cordobesas".

Proyección en la plaza de San Agustín, la noche del domingo. / CÓRDOBA

Más allá de cualquier expediente, trámite administrativo o situación urbanística concreta, indica el colectivo en un comunicado, "la convocatoria quiere llamar la atención sobre el valor cultural, patrimonial e inmaterial de estos lugares". Según la plataforma ciudadana, "los cines de verano no son únicamente solares o parcelas: son espacios de encuentro, convivencia y memoria colectiva que forman parte de la identidad de Córdoba. La acción no está promovida por ningún organismo, partido político, asociación ni institución".

Buen inicio de temporada en el Coliseo San Andrés

Mientras la ciudadanía se moviliza, el único cine de verano que ha abierto este año, el Coliseo de San Andrés, ha arrancado la temporada con buenos datos, según José María Casado, encargado de su gestión y que evita pronunciarse sobre la polémica en torno a estos espacios.

"La verdad es que hemos empezado con buena entrada gracias a los estrenos de Disney que se han producido en las últimas semanas", ha informado Casado, que se muestra prudente sobre los días venideros. "Aún queda mucho verano por delante y habrá que ver cómo funciona la taquilla cuando no haya nuevos estrenos como los que hemos tenido en el inicio".

Aunque este año, no hay publicidad institucional en el cine ni se han convocado las subvenciones anunciadas por el Consistorio cordobés, la delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha renovado, por tercer año consecutivo, el acuerdo de colaboración para que los usuarios de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) tengan un 20% de descuento en el precio de las entradas del cine de verano Coliseo San Andrés, que tendrán un coste para ellos de 4 euros (la entrada normal cuesta 5 euros).

Las películas previstas y confirmadas hasta la fecha son El día de la revelación de martes 14 a jueves 16, Minions del viernes día 17 al lunes 20 y El Diablo se viste de Prada 2 del martes día 21 al jueves 23 de julio.