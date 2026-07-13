El PSOE reclama pasar de 8 a 50 refugios climáticos en Córdoba para combatir el calor y fomentar la cohesión social

El PSOE ha exigido incrementar de 8 a 50 el número de refugios climáticos en Córdoba para la mitigación de los efectos del calor y dotarlos con una programación cultural, educativa, social y lúdica durante todo el verano. "Para nosotros es una inversión en salud, pero también en cohesión social", ha sostenido el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez.

La pretensión que los socialistas tienen con el incremento de refugios climáticos es que Córdoba se equipare a otras ciudades españolas elevando la cobertura social de estos espacios. "8 refugios climáticos en Córdoba resultan insuficientes", ha defendido el edil señalando que el Ayuntamiento de Córdoba ofrece un espacio para cada 40.000 cordobeses, frente a ciudades como Bilbao, Barcelona o Málaga, que ofrecen 144 refugios (uno por cada 2.600 bilbaínos); 500 (uno por cada 3.400 barceloneses) y 93 (uno por cada 6.300 malagueños), respectivamente.

Mapa actualizado de los refugios climáticos / Greenpeace

Con los 50 refugios que plantea el PSOE, en Córdoba se pasaría a tener un refugio por cada 6.500 habitantes.

El concejal Joaquín Dobládez ha recordado que, según el sistema de monitorización del Instituto de Salud Carlos III, en junio un millar de personas fallecieron en España como consecuencia de los efectos del calor, cuatro de ellos en Córdoba, lo que supone cuatro veces más que en junio de 2025.

Auténtica red de refugios

En todo caso, el grupo municipal socialista ha pedido al gobierno local no limitar la respuesta ante el calor a la apertura de edificios municipales, y ha propuesto construir una auténtica red para personas mayores, infancia y personas vulnerables.

En este sentido, ha indicado que "la gran diferencia" de su planteamiento y el del Partido Popular es que sean espacios activos. "No queremos edificios abiertos cuando hay alerta de calor, sino equipamientos vivos y abiertos durante todo el verano", ha defendido Dobládez al pedir una programación estable y específica en cada refugio dentro de la red. Así, habría refugios enfocados para los más pequeños o para la población senior donde puedan para paliar la soledad no deseada y se ofrezcan, por ejemplo, talleres de memoria, etcétera. Por último, el PSOE sugiere que esa programación se haga de manera consensuada con los distritos.