Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bolsas suelo CórdobaAemet CórdobaIncendio en RuteFuentes CórdobaLos GallardosFestival de la GuitarraMundial de fútbolCórdoba CFAndrés CuencaLa CarloteñaProlibertasJabato Cerro MurianoRefugios climáticosCines de veranoGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El PSOE reclama pasar de 8 a 50 refugios climáticos en Córdoba para combatir el calor y fomentar la cohesión social

El Ayuntamiento de Córdoba ofrece un refugio climático por cada 40.000 habitantes y los socialistas reclaman equiparar la capital a otras ciudades españolas como Bilbao, Barcelona o Málaga

Ola de calor en Códoba.

Ola de calor en Códoba. / Manuel Murillo / COR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El PSOE ha exigido incrementar de 8 a 50 el número de refugios climáticos en Córdoba para la mitigación de los efectos del calor y dotarlos con una programación cultural, educativa, social y lúdica durante todo el verano. "Para nosotros es una inversión en salud, pero también en cohesión social", ha sostenido el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez.

La pretensión que los socialistas tienen con el incremento de refugios climáticos es que Córdoba se equipare a otras ciudades españolas elevando la cobertura social de estos espacios. "8 refugios climáticos en Córdoba resultan insuficientes", ha defendido el edil señalando que el Ayuntamiento de Córdoba ofrece un espacio para cada 40.000 cordobeses, frente a ciudades como Bilbao, Barcelona o Málaga, que ofrecen 144 refugios (uno por cada 2.600 bilbaínos); 500 (uno por cada 3.400 barceloneses) y 93 (uno por cada 6.300 malagueños), respectivamente.

Mapa actualizado de los refugios climáticos

Mapa actualizado de los refugios climáticos / Greenpeace

Con los 50 refugios que plantea el PSOE, en Córdoba se pasaría a tener un refugio por cada 6.500 habitantes.

El concejal Joaquín Dobládez ha recordado que, según el sistema de monitorización del Instituto de Salud Carlos III, en junio un millar de personas fallecieron en España como consecuencia de los efectos del calor, cuatro de ellos en Córdoba, lo que supone cuatro veces más que en junio de 2025.

Auténtica red de refugios

En todo caso, el grupo municipal socialista ha pedido al gobierno local no limitar la respuesta ante el calor a la apertura de edificios municipales, y ha propuesto construir una auténtica red para personas mayores, infancia y personas vulnerables.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, ha indicado que "la gran diferencia" de su planteamiento y el del Partido Popular es que sean espacios activos. "No queremos edificios abiertos cuando hay alerta de calor, sino equipamientos vivos y abiertos durante todo el verano", ha defendido Dobládez al pedir una programación estable y específica en cada refugio dentro de la red. Así, habría refugios enfocados para los más pequeños o para la población senior donde puedan para paliar la soledad no deseada y se ofrezcan, por ejemplo, talleres de memoria, etcétera. Por último, el PSOE sugiere que esa programación se haga de manera consensuada con los distritos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
  2. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  3. Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
  4. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  5. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  6. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
  7. Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
  8. El verano en las chabolas de Córdoba: 'No dormimos ni de noche ni de día

Nieto, nuevo consejero de inteligencia artificial: "Queremos que agilice las ayudas, pero sin sustituir al personal"

Nieto, nuevo consejero de inteligencia artificial: "Queremos que agilice las ayudas, pero sin sustituir al personal"

El conejo que llevaba dos millones de años oculto a simple vista: un estudio de Córdoba revela una nueva especie

El conejo que llevaba dos millones de años oculto a simple vista: un estudio de Córdoba revela una nueva especie

Viajar con mascota también exige tener todos los papeles en regla: los consejos de los expertos en Córdoba

La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel

La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel

Juan Luis López Vázquez asume la Gerencia del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Juan Luis López Vázquez asume la Gerencia del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

El PSOE reclama pasar de 8 a 50 refugios climáticos en Córdoba para combatir el calor y fomentar la cohesión social

El PSOE reclama pasar de 8 a 50 refugios climáticos en Córdoba para combatir el calor y fomentar la cohesión social

Abierta la convocatoria de los XVI Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur

Abierta la convocatoria de los XVI Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur

La reivindicación por los cines de verano continúa con Georges Méliès en San Agustín mientras el Coliseo San Andrés empieza la temporada con buen pie

La reivindicación por los cines de verano continúa con Georges Méliès en San Agustín mientras el Coliseo San Andrés empieza la temporada con buen pie
Tracking Pixel Contents