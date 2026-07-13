"El programa Convivienda está teniendo un 85% de resultado positivo"

-¿Cuánto tiempo lleva vinculado a Prolibertas?

-El pasado 26 de junio se celebró el 25 aniversario de Prolibertas en Antequera (Málaga) y el 7 de noviembre está previsto conmemorar esta misma efeméride en Córdoba. Fui el primer empleado de la entidad, el primer técnico contratado y llevo como responsable del comedor social en Córdoba desde 2009, siendo además delegado de Prolibertas en Córdoba. La Fundación Prolibertas es el brazo social de la Orden Trinitaria en España, que fundó esta entidad hace casi 25 años para gestionar obras sociales ya en marcha y poner en funcionamiento nuevos proyectos. Nuestra entidad tiene ámbito nacional y está presente en varias ciudades, aunque su sede central está en Antequera. En Prolibertas trabajamos con migrantes, con personas en situación de sinhogarismo y con reclusas y exreclusas. Nuestro programa más conocido es el comedor social de los Trinitarios, con una trayectoria de más de 30 años. Además, la fundación tiene el centro de día Casa Libertad para personas sin hogar, en la calle Sagunto, en el que también se proporcionan otros servicios, como lavandería, salas de descanso o acceso gratuito a internet.

-¿Cómo se adaptan los servicios que presta Prolibertas al verano?

-El comedor, con horario de 12.30 a 13.00 horas, tiene una demanda diaria de 120 a 130 personas, que vienen a almorzar, de lunes a sábado, o se llevan la comida a sus casas. Aquí se les da la opción de recibir almuerzo y un pack de cena. Además, disponemos del centro de día, en el que de lunes a viernes, a una media de 50 a 60 personas, se les proporciona desayuno, a partir de las 9.30, y merienda, a las 16.30. Durante el verano, estos servicios siguen teniendo una alta demanda.

Eduardo García, delegado de Prolibertas en Córdoba y responsable del comedor trinitario. / Manuel Murillo

-En 2025, antes del verano, Prolibertas hizo un llamamiento a la sociedad cordobesa ante la falta de alimentos y voluntarios que presentaba. ¿Qué situación existe en la actualidad?

-Ahora mismo la cifra de usuarios que viene a diario no es a lo mejor tan alta como la del año pasado, pero sigue siendo elevada. Durante el verano, tratamos de adaptar los menús y sustituir los guisos por comidas más fresquitas. Cabe resaltar a su vez que el salón-comedor está climatizado. Igualmente, el centro de día se intenta adaptar al clima y dos días a la semana, gracias al apoyo del Imdeco, existe la posibilidad de que algunas personas sin hogar que tenemos como usuarias puedan acudir a la piscina de la Fuensanta. El Ayuntamiento de Córdoba también nos ha repartido unos kits de protección frente al sol, que constan de gorra, crema solar y botella reutilizable. Por su parte, el centro de día es en sí mismo un refugio climático que cuenta con salas climatizadas, sala de descanso y comedor, actividades por la tarde, cine-fórum y reparto de alimentos frescos, como helados, fruta y agua .

-¿Qué previsión existe de poder trasladar todo el comedor a la calle Sagunto?

-Empezaron hace unos meses las obras de arreglo de los tejados de los pabellones de Lepanto, que el Ayuntamiento de Córdoba licitó, pero no sé cuándo acabarán. Después, faltaría la cesión de las instalaciones y realizar el traslado. Además del arreglo de los tejados hacen falta algunas reformas más que tiene que acometer el Ayuntamiento. Estamos deseando trasladar la cocina, ropero, duchas, almacenes y cámaras frigoríficas, porque toda esa infraestructura tan necesaria sigue en Ronda del Marrubial. Y es complicado elaborar a diario de 120 a 130 menús con esas instalaciones. En la última época de lluvia fueron horribles las entradas de agua y goteras. Necesitamos adecuar estas dependencias, porque las condiciones en las que prestamos el servicio no son las mejores.

instalaciones de Prolibertas en Córdoba. / Manuel Murillo

-Cuando pueda ser realidad el traslado del comedor a Lepanto. ¿Esto permitirá aumentar sus plazas?

-Lo que permitirá es ofrecer una mejor atención, ya que, en cuanto a plazas, ahora mismo atendemos a cualquier persona que llega. Prestamos ahora mismo atención a una media diaria de 120 personas, pero durante la pandemia atendimos a hasta 200 diarias, a pesar de la falta de personal y de las instalaciones. Tenemos contratado un personal mínimo por falta de financiación, pero contamos con el apoyo de los voluntarios. Si pudiéramos tener más recursos podríamos abrir el centro de día más horas, pero lo tenemos que cerrar a las seis de la tarde. Tampoco es lo mismo preparar menús para 120 personas en una cocina pequeña, que en una más grande, o poder disponer de más espacio para guardar las donaciones de alimentos perecederos que recibimos.

-¿Se mantiene la tendencia al alza de personas sin hogar?

-Sí, existe esta tendencia al alza, como reflejó la Red Cohabita y el Ayuntamiento de Córdoba en el último análisis que hizo. No es algo que pase solo en Córdoba, sino que es un problema en toda España y el mundo por el difícil acceso a una vivienda digna.

Cancela rota de la tienda de la Fundación Prolibertas en la calle María Cristina 8. / CÓRDOBA

-Hace unos días la tienda de venta de ropa de segunda mano de Prolibertas en la calle María Cristina sufrió un robo. ¿Se ha sabido algo sobre la autoría del asalto? ¿Cuándo abrirá de nuevo la tienda?

-No sabemos nada de las pesquisas policiales y estamos a la espera de poder arreglar la persiana de entrada a la tienda para acceder dentro y ponerla a funcionar de nuevo.

Día de piscina de usuarios del comedor social trinitario de la Fundación Prolibertas / C. TOCADOS

-¿Qué respuesta está teniendo el mercadillo que organizáis ocasionalmente de venta de ropa?

-Ha venido funcionando muy bien porque ofertamos productos en muy buen estado. Las personas están esperando fuera incluso antes de abrirlo y la próxima edición del mercadillo la prevemos para el 12 de septiembre.

-Respecto a otros servicios que oferta Prolibertas, ¿cómo está funcionando Convivienda, proyecto orientado a dotar a usuarios de autonomía con el acceso a una vivienda?

-Iniciamos hace cuatro años el programa con un piso y ya tenemos tres. Dos pisos los financia la Consejería de Inclusión Social y el tercero se sufraga con la financiación de las ayudas del IRPF de la Junta de Andalucía. Son 9 plazas para dar respuesta a personas sin hogar, a personas migrantes y a personas que acaban de salir de prisión o se encuentran de permiso penitenciario y no tienen una red de apoyo familiar. Para que dispongan de una vivienda y puedan beneficiarse del itinerario de inserción sociolaboral. El programa Convivienda está teniendo un 85% de resultado positivo. Las personas que han pasado por los pisos del programa logran un trabajo y acceso a vivienda. Hemos tenido experiencias de personas de estar durmiendo en un cajero y al año siguiente trabajando. Nos gustaría poder contar con más viviendas para llegar a más personas vulnerables, como son mujeres sin hogar, personas sin hogar con patología de salud mental o patología dual (adicción y problemas de salud mental).

-Otro de los programas de Prolibertas es Entretejid@s.

-Sí, es un programa financiado por la Fundación La Caixa para fomentar la formación y el empleo de mujeres sin hogar, para que aprendan la gestión de un comercio de ropa. En julio acaba la cuarta edición. Tenemos el apoyo de más de cien voluntarios para todos nuestros servicios, más el respaldo económico de la Junta, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación, Fundación La Caixa, Fundación Caixabank o el Cabildo-Catedral, entre otras entidades, pero siempre con la incertidumbre de no saber con qué financiación vamos a contar de un año para otro o si vamos a tener que despedir o poder contratar. Nos gustaría trabajar siempre en mejores condiciones para que nadie se quede sin alimento, ropa, vivienda, empleo e higiene, que es lo que da dignidad a una persona.