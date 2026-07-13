El PP de Córdoba recuerda a Miguel Ángel Blanco: «Es duro que haya más homenajes a asesinos de ETA que a asesinados»

«Es duro que haya más homenajes a asesinos de ETA que a víctimas». El Partido Popular de Córdoba ha homenajeado este lunes, como cada 13 de julio desde hace 29 años, a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua asesinado por ETA tras permanecer secuestrado durante dos días.

En un acto celebrado en la plaza de la capital que lleva su nombre, el presidente de Nuevas Generaciones en Córdoba, Ángel López, ha reivindicado a Miguel Ángel Blanco como un «símbolo de dignidad» y de «unión de todo un pueblo contra el terror». Ha recalcado que el concejal fue asesinado «porque representaba la libertad» y que su muerte «unió a millones de españoles», demostrando que «una sociedad puede plantar cara al terrorismo». «No vamos a permitir que la historia se repita», ha subrayado López, que ha defendido la necesidad de explicar a las nuevas generaciones «quiénes fueron los verdugos y quiénes las víctimas» para evitar que la figura de Miguel Ángel Blanco caiga en el olvido.

Lectura del manifiesto en memoria de Miguel Ángel Blanco. / C. TOCADOS

Recordar su historia a los jóvenes

Tras la lectura del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, a cargo de varios miembros de NNGG, ha tomado la palabra el consejero andaluz José Antonio Nieto, quien ha recordado la «angustia» vivida durante el secuestro y «el dolor casi físico» que provocó su asesinato dos días después. Nieto también ha reivindicado la necesidad de que los jóvenes conozcan la historia de Miguel Ángel Blanco y de otras víctimas del terrorismo, como Fernando Buesa. En este sentido, ha lamentado que «en este momento haya más homenajes a asesinos de ETA que a asesinados». «El día que España olvide a Miguel Ángel Blanco, España será un país peor», y lamentado que «en este momento haya más homenajes a asesinos de ETA que a asesinados». «El día que España olvide a Miguel Ángel Blanco, España será un país peor», ha resumido.

La diputada Beatriz Jurado, durante su intervención. / C. TOCADOS

Por su parte, la diputada en el Parlamento andaluz por Córdoba Beatriz Jurado ha señalado que este acto «no es con ánimo de anclarnos al pasado», sino de extender la memoria «a toda la sociedad». A su juicio, «hoy más que nunca» es necesario destacar la defensa del Estado de derecho y de la democracia.

Jurado ha recordado la unión de los españoles durante aquellos días y ha destacado el papel de la sociedad, junto al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para «derrotar al terrorismo». La parlamentaria andaluza ha defendido que España consiguió superar una etapa marcada por el miedo y que hoy los ciudadanos viven «en un país donde la democracia triunfa». Por último, también ha incidido en la necesidad de recordar la figura de Miguel Ángel Blanco y de «luchar por la libertad».

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Homenaje a Miguel Ángel Blanco en Córdoba. / C. TOCADOS

«Lo mataron porque creía en la libertad y la democracia»

El último en intervenir ha sido el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, quien ha asegurado que «es una obligación moral estar en este acto», donde se recuerda que «hubo mártires para que pudiéramos disfrutar de la libertad». Molina ha señalado que al concejal popular «lo mataron porque creía en la libertad y la democracia» y ha advertido de que ambos valores «hay que cuidarlos día a día». Para Molina, el final de ETA fue el triunfo de «los demócratas y de los que creemos en la libertad».