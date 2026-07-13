Ayuntamiento de Córdoba
La Policía Local de Córdoba incoporará dos quads de rescate y emergencias entre los 21 nuevos vehículos con los que ampliará su parque móvil
El contrato, dividido en seis lotes, contempla la transformación y adaptación policial de los vehículos para su puesta en servicio
La Policía Local de Córdoba contará con más de 580.000 euros para la mejora de su flota de vehículos, entre los que se incluirán dos quads de rescate y emergencias o cuatro vehículos eléctricos. La junta de gobierno local ha aprobado este lunes el inicio del expediente de contratación del suministro de 21 vehículos y remolques, que incluye los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para la adquisición de los coches, las condiciones técnicas mínimas que deben tener, la adaptación policial, el equipamiento, la homologación y la entrega llave en mano de la flota.
En concreto, el Ayuntamiento de Córdoba destinará 586.850 euros, IVA incluido, repartido en seis lotes. El suministro incluye vehículos nuevos, su transformación y adaptación policial, la dotación obligatoria asociada a cada tipología, así como la legalización, homologación y documentación necesaria para su puesta en servicio.
Un contrato en seis lotes
De esta manera, el lote 1 incluye la adquisición de 2 quads / ATV todoterreno de rescate y emergencias. El lote 2, incorpora 4 vehículos eléctricos autoequilibrados de patrulla urbana; el lote 3, 6 turismos camuflados sin blindaje, con adaptación policial y bola de remolque; el lote 4, 6 vehículos patrulleros rotulados con adaptación policial completa, blindaje B3 y bola de remolque; el lote 5, 2 furgonetas rotuladas L2H1 con adaptación policial, blindaje B3 y bola de remolque, y el lote 6, 1 remolque cerrado con MMA inferior a 750 kg (no rotulado).
Llave en mano
Todos los vehículos y remolques deberán ser nuevos, sin uso previo, matriculados por primera vez para el Ayuntamiento de Córdoba y libres de cargas o gravámenes. Además, el suministro se realizará en modalidad llave en mano, incluyendo, como mínimo: fabricación o adquisición del vehículo base; adaptación policial completa conforme a este PPT; instalación de todos los sistemas eléctricos, luminosos, acústicos y de telecomunicaciones; d otación obligatoria asociada a cada vehículo; homologación de reformas y paso de ITV cuando proceda, así como matriculación, impuestos, tasas, transporte y entrega.
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